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25.07.2018
Военное обозрение

Конгресс продлит запрет на сотрудничество между военными США и РФ

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Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество между американским и российским военными ведомствами, передает РИА Новости.

http://www.globallookpress.com

В совместном отчете верхней и нижней палат Конгресса Россия названа "конкурентом" Соединенных Штатов.

В преамбуле документа отмечается, что Пентагон сталкивается с проблемами на разных "фронтах", начиная с увеличением несчастных случаев на учениях и заканчивая возрождением таких конкурентов, как КНР и РФ. Кроме того, военному ведомству необходимо "сохранить давление" на террористические группировки.

Проект нового закона о национальной обороне США на 2019 год предполагает увеличение военного бюджета до $717 млрд. Законопроект предстоит еще одобрить обеим палата, после чего он поступит на подпись президенту.

Законодатели "для противостояния" России предлагают принять следующие меры в 2019 году: запретить сотрудничество между военными двух стран; "обеспечить гибкость" основным союзникам в деле перехода от российского вооружения, оставшегося сегодня на вооружении, на американское; запретить правительству США признавать присоединение Крыма; предоставить Украине оружия, снаряжения и военной техники на $259 млн.

Конгрессмены утверждают также, что Москва нарушила договоры, обеспечивающие контроль над вооружениями, модернизировала и увеличила свой ядерный потенциал, испытала противокосмические боевые системы, а также использовала новейшие технологии для дестабилизации ситуации у своих соседей.

Кроме того, в документе предлагается выделить дополнительные $6,3 млрд. на реализацию программы "Европейская инициатива сдерживания", направленную на увеличение американского военного контингента в Европе с целью противостояния "российской агрессии".

24.07.2018
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