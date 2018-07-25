ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
Российское военное ведомство примет на вооружение ударный модернизированный беспилотник "Форпост-М", испытания которого будут завершены в ближайшее время, сообщают Известия.
Минобороны РФ
В Минобороны рассказали газете, что обновленный БЛА – полностью автономная платформа, на которой размещены современный радар, оптические системы и управляемые бомбы. Благодаря своей аппаратуре дрон способен идентифицировать и уничтожать наземные цели любое время суток и при любой погоде.
В частности, бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) отечественной разработки позволяет аппарату совершать полеты без использования системы ГЛОНАСС или GPS, что дает ему преимущества в районах, насыщенных системами ПВО и РЭБ противника.
По данным газеты, первые модели беспилотников этого типа были "обкатаны" в Сирии. Испытания показали, что БЛА успешно обнаруживают артиллерийские системы, замаскированную бронетехнику и командные пункты противника. Дрон имеет возможность сразу же уничтожать идентифицированные объекты.
Радиус действия "Форпоста-М" – до 250 км от расположения оператора. Его скорость – более 200 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 часов. Вес аппарата – более 450 кг. Максимальная высота полета – около 5 тыс. метров.
Как отмечают эксперты, ударные беспилотники позволяют командованию решать множество тактических задач, не подвергая риску жизни своих военнослужащих.
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ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА???Полностью НАШ??? И про первый ударный,а как же этот
Уже в Сирии повоевал
Какой то кружок очумелые ручки лепил, сделай БЛА за 30 минут из подручных средств, при этом цена наверняка на уровне лёгкого вертолета.
при этом цена наверняка на уровне лёгкого вертолета.Берите больше https://vpk.name/news/153095_minoboronyi_rossii_namereno_zakupit_okolo_90_bespilotnikov_forpost.html
В 2011 году Министерство обороны России выдало УЗГА контракт на поставку в 2011-2013 годах 10 комплексов с БЛА "Форпост" общей стоимостью 9,006 миллиарда рублей и 27 комплексов с мини-БЛА типа "Застава" общей стоимостью 1,3392 миллиарда рублей.в то время Ми-8 стоили по 250-300 мил.р.
Несмотря на свой неэстетичный вид, Форпост тем не менее, самый совершеный БПЛА СЕРИЙНО строящийся в РФ. Изящные отечественные БПЛА, превосходящие его по ТТХ, пока проходят испытания
товарищ говорил о том что тема форпоста мертва . :))) Да там поле не паханое.Для задач Форпоста его неказистый внешний вид не имеет значение. Главное начинка, а она изменяется.
[20 мая силы АТО сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, который осуществлял незаконную аэроразведку вдоль линии соприкосновения./q]Цитата, q«Беспилотник был подбит в районе населенного пункта Пески, после чего начал падение в районе Авдеевки и окончательно упал севернее населенного пункта Водяное.Каждый комплекс состоит из наземной станции управления и трех БПЛА (стоимость одного БПЛА составляла около 6 млн. долларов США).Максимальный вес полезной нагрузки - 100 кгИзраильский прототип российского БЛА – Searcher ("Искатель")
В варианте «Форпост М» – он сможет уничтожать цели посредством высокоточных управляемых бомб. Пара таких боеприпасов спрятана в специальные контейнеры, малозаметные для РЛС. Все что пока известно - пара небольших бомб....
Они кстати и сами могут падать по статистике примерно той же как и самолеты. Это не делает их лучше или хуже.
Чувствуете разницу? Что лучше?Вот потому и поддерживаю роботизацию, из БПЛА особо нужен штурмовик, это самолет поля боя и тут очень пригодился бы беспилотник. Просто тот же MQ-9 Reaper несет 1700 кг нагрузки а наш 100 кг, в виде 2-х мелких бомб. Когда сравниваешь 4 ракеты «Хеллфайр», бомбы Mk 82, или даже AIM-92 Stinger..... как-то грустно за державу...... Да и наши ураны поддерживаю несмотря на всю критику в их адрес, пусть даже толку от них мало будет, хотя бы отвлекут врага на себя, может меньше парней погибнет.
За такие деньги можно иметь ФЛОТ дронов или фабрику механизированного производства с пр-тью тысячи полторы-две дронов класса 70кг /(20-25кг нагрузки) в год.
К вопросу что делает израильское лобби в Кремле.
Конкретно с/х производящийся в РФ кроме двигателя (очень неэкономичного) СП-30 стоит б/у от 1млн руб до 2,5 в отличном состоянии, новый 3,5-4,5млн
в норме берёт он 220 кг +топлива 60л (50кг), вес ненужной дрону тряхомудии минимум 20-25кг. По факту летают с баком 200-250л химикатов.
Вес его допоборудования 10кг.
Расход топива 16,5л/ч. Сёрчер 2 имеет нагрузку 120кг при 12ч примерно полёта.
СП-3 имеет 9ч. Питом что взлётная дистанция от 120м, битком набитый 250м примерно.
Специализированный же дрон будет летать не менее суток с нагрузкой 300-350кг с ценником как у нового приличного авто (1,5-4млн руб) в зависимости от числа и состояния двигателей в 120--300 раз дешевле серчера2 в варианте носителя вооружений.
Головки давно стоят неадекватно дорого. Ставить "голову" с тепловизором ценой 10-15млн, когда можно за 5млн поставить на борт и ближнийИК+УФ мультиспектральных ДВЕ головки и рамановский лидар, могущий видеть скажем ВВ или оружейной смазки пары?
Стоимость Уран-9, полагаю не ниже 50млн руб, сравнима со стоимостью десятков крупных дронов. Цена на дроны спекулятивна во всём мире и формируется во много не ТТХ а коррупционнооткатными соображениями. СканИгла простых версиях или с магнитометром имеют себестоимость в раз 100 меньше их продажной цены.