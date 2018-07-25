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25.07.2018
Военное обозрение

ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА

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Российское военное ведомство примет на вооружение ударный модернизированный беспилотник "Форпост-М", испытания которого будут завершены в ближайшее время, сообщают Известия.

Минобороны РФ

В Минобороны рассказали газете, что обновленный БЛА – полностью автономная платформа, на которой размещены современный радар, оптические системы и управляемые бомбы. Благодаря своей аппаратуре дрон способен идентифицировать и уничтожать наземные цели любое время суток и при любой погоде.

В частности, бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) отечественной разработки позволяет аппарату совершать полеты без использования системы ГЛОНАСС или GPS, что дает ему преимущества в районах, насыщенных системами ПВО и РЭБ противника.

По данным газеты, первые модели беспилотников этого типа были "обкатаны" в Сирии. Испытания показали, что БЛА успешно обнаруживают артиллерийские системы, замаскированную бронетехнику и командные пункты противника. Дрон имеет возможность сразу же уничтожать идентифицированные объекты.

Радиус действия "Форпоста-М" – до 250 км от расположения оператора. Его скорость – более 200 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 часов. Вес аппарата – более 450 кг. Максимальная высота полета – около 5 тыс. метров.

Как отмечают эксперты, ударные беспилотники позволяют командованию решать множество тактических задач, не подвергая риску жизни своих военнослужащих.

24.07.2018
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11 комментариев
№1
25.07.2018 05:06
Цитата, q
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
???Полностью НАШ??? И про первый ударный,а как же этот
Уже в Сирии повоевал
0
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№2
25.07.2018 07:58
Выражение лица у него Су-25ское. Хорошая машина, всех пенсов летчиков собрать в эскадрильи по месту расположения БПЛА баз, каждому денщика кофе варить и чистить сапоги хромовые(обещали вернуть вместо ботинок) и чтоб внука готовил или внучку на замену(любых очкариков и сердечников).
-2
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№3
25.07.2018 09:01
Внешний вид у Форпоста как у бревна , на скорую руку отесанного с фанерными крылышками....
Какой то кружок очумелые ручки лепил, сделай БЛА за 30 минут из подручных средств, при этом цена наверняка на уровне лёгкого вертолета.
+6
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№4
25.07.2018 09:11
Цитата, штурм сообщ. №3
при этом цена наверняка на уровне лёгкого вертолета.
Берите больше  https://vpk.name/news/153095_minoboronyi_rossii_namereno_zakupit_okolo_90_bespilotnikov_forpost.html
Цитата, q
В 2011 году Министерство обороны России выдало УЗГА контракт на поставку в 2011-2013 годах 10 комплексов с БЛА "Форпост" общей стоимостью 9,006 миллиарда рублей и 27 комплексов с мини-БЛА типа "Застава" общей стоимостью 1,3392 миллиарда рублей.
в то время Ми-8 стоили по 250-300 мил.р.
0
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№5
25.07.2018 09:32
На п.3
Несмотря на свой неэстетичный вид, Форпост тем не менее, самый совершеный БПЛА СЕРИЙНО строящийся в РФ. Изящные отечественные БПЛА, превосходящие его по ТТХ, пока проходят испытания
+1
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№6
25.07.2018 09:39
Ну вот и ударник появился, а то тут товарищ говорил о том что тема форпоста мертва . :))) Да там поле не паханое.
0
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№7
25.07.2018 09:55
Цитата, q
товарищ говорил о том что тема форпоста мертва . :))) Да там поле не паханое.
Для задач Форпоста его неказистый внешний вид не имеет значение. Главное начинка, а она изменяется.
-1
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№8
25.07.2018 10:41
Уже и подбили его не ударную версию  (номера 905, 915, 916, 920 и 923).!  И в Сирии сбили.
Цитата, q
[20 мая силы АТО сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, который осуществлял незаконную аэроразведку вдоль линии соприкосновения./q]



Цитата, q
«Беспилотник был подбит в районе населенного пункта Пески, после чего начал падение в районе Авдеевки и окончательно упал севернее населенного пункта Водяное.Каждый комплекс состоит из наземной станции управления и трех БПЛА (стоимость одного БПЛА составляла около 6 млн. долларов США).Максимальный вес полезной нагрузки - 100 кг
Израильский прототип российского БЛА –  Searcher ("Искатель")


В варианте «Форпост М»  – он сможет уничтожать цели посредством высокоточных управляемых бомб. Пара таких боеприпасов спрятана в специальные контейнеры, малозаметные для РЛС. Все что пока известно - пара небольших бомб....
0
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№9
25.07.2018 11:48
Сбили беспилотник, а могли бы сбить самолет с пилотом. Чувствуете разницу? Что лучше?

Они кстати и сами могут падать по статистике примерно той же как и самолеты. Это не делает их лучше или хуже.
0
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№10
25.07.2018 16:45
Цитата, Израильтянин сообщ. №9
Чувствуете разницу? Что лучше?
Вот потому и поддерживаю роботизацию, из БПЛА особо нужен штурмовик, это самолет поля боя и тут очень пригодился бы беспилотник. Просто тот же MQ-9 Reaper несет 1700 кг нагрузки а наш 100 кг, в виде 2-х мелких бомб. Когда сравниваешь 4 ракеты «Хеллфайр», бомбы Mk 82, или даже AIM-92 Stinger.....  как-то грустно за державу...... Да и наши ураны поддерживаю несмотря на всю критику в их адрес, пусть даже толку от них мало будет, хотя бы отвлекут врага на себя, может меньше парней погибнет.
0
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№11
25.07.2018 17:13
Searcher имеет нагрузку меньше дешёвых ЛА могущих в БПЛА варианте с ТОЙ ЖЕ нагрузкой летать с сутки. При этом они стоят 3-6млн рублей а он? В Википедии указано 7,5млн долл.
За такие деньги можно иметь ФЛОТ дронов или фабрику механизированного производства с пр-тью тысячи полторы-две  дронов класса 70кг /(20-25кг нагрузки) в год.
К вопросу что делает израильское лобби в Кремле.

Конкретно с/х производящийся в РФ кроме двигателя (очень неэкономичного) СП-30 стоит б/у от 1млн руб до 2,5 в отличном состоянии, новый 3,5-4,5млн
в норме берёт он 220 кг +топлива 60л (50кг), вес ненужной дрону тряхомудии минимум 20-25кг.  По факту летают с баком 200-250л химикатов.
Вес его допоборудования 10кг.
Расход топива 16,5л/ч. Сёрчер 2 имеет нагрузку 120кг при 12ч примерно полёта.
СП-3 имеет 9ч. Питом что взлётная дистанция от 120м, битком набитый 250м примерно.

Специализированный же дрон будет летать не менее суток с нагрузкой 300-350кг  с ценником как у нового приличного авто (1,5-4млн руб) в зависимости от числа и состояния двигателей в 120--300 раз дешевле серчера2 в варианте носителя вооружений.
Головки давно стоят неадекватно дорого. Ставить "голову" с тепловизором ценой 10-15млн, когда можно за 5млн поставить на борт и ближнийИК+УФ мультиспектральных ДВЕ головки и рамановский лидар, могущий видеть скажем ВВ или оружейной смазки пары?

Стоимость Уран-9, полагаю не ниже 50млн руб, сравнима со стоимостью десятков крупных дронов. Цена на дроны спекулятивна во всём мире и формируется во много не ТТХ а коррупционнооткатными соображениями. СканИгла простых версиях или с магнитометром имеют себестоимость в раз 100 меньше их продажной цены.
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