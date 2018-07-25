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25.07.2018
Военное обозрение

WSJ: Русские хакеры теперь могут полностью обесточить США

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Американские власти утверждают, что к взлому хакерами энергетических систем США имеют непосредственное отношение власти России. Такая информация появилась на страницах американской газеты The Wall Street Journal (WSL).

По данным печатного издания, кибер-взломщики, называющие себя Dragonfly или Energetic Bear, вроде бы "связанные с российскими властями", взломали сети крупных энергетических американских компаний, тем самым, получив доступ к системам управления. Таким образом, действия хакеров вполне могут вызвать полное отключение электричества на территории США. Однако названия компаний, которые якобы пострадали от "русских хакеров", почему-то скрываются. Известно только, что количество "пострадавших" составляет несколько сотен.

Facebook

Как заявили в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов, хакеры и сегодня пытаются подключиться к сетям американской энергетической инфраструктуры. При этом на страницах американского издания отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к атакам хакеров.

WSJ считает, что хакерские атаки на американские системы продолжались на протяжении всего прошлого года. Как пишет газета, власти Соединённых Штатов не исключают тот факт, что кибер-взломщики усовершенствовали свои атаки, сделав их автоматизированными. Специалисты по защите информации в настоящее время активно изучают настройки оборудования на предмет внесения в них каких-либо изменений, поскольку это может привести к огромной потере важнейшей информации.

24.07.2018
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