Уничтожена "Пакетом": корабли ТОФ в Японском море выследили "вражескую" ПЛ

Во вторник корабли Тихоокеанского флота провели в Японском море учение по обнаружению и уничтожению подлодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны РФ

Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля). В ней были задействованы корвет "Совершенный" и эсминец "Быстрый".

Действуя в соседних морских полигонах, корабли отработали задачи поиска и уничтожения "вражеской" субмарины, роль которой выполнила одна из подлодок ТОФ. Для поисковых мероприятий были задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ.

Сообщается, что корвет "Совершенный" после выполнения необходимого комплекса мероприятий по поиску, классификации и слежению за субмариной применил для ее условного уничтожения малогабаритный современный противолодочный комплекс "Пакет".

В свою очередь эскадренный миноносец для уничтожения "неприятельской" подлодки применил противолодочные реактивные глубинные бомбы.

По завершения учения оба корабля отправились на общую тренировку парада, посвященного Дню Военно-морского флота России, который пройдет в Амурском заливе в это воскресенье (29 июля).