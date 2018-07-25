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25.07.2018
Военное обозрение

Канада поставит Украине снайперские винтовки

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Киев и Оттава заключили контракт на поставку украинской армии снайперских винтовок, сообщает Украинский военный портал.

http://gunmag.com.ua

По словам депутата канадского парламента от Консервативной партии Джеймса Безана, между Канадой и Украиной уже существует один подписанный договор на поставку ВСУ партии снайперских винтовок.

Он отметил, что в настоящее время одна из канадских оборонных компаний ожидает от правительства документа, разрешающего экспорт данного оружия.

"Винтовки повысят возможности вооруженных сил Украины в сдерживании российской агрессии", - добавил депутат.

Он пояснил, что это не безвозмездная помощь, а коммерческая поставка. В скором времени правительство подпишет разрешение на экспорт, после чего оружие будет доставлено на Украину.

При этом Безан дал понять, что рассматривается возможность заключения ещё нескольких контрактов.

Я знаю, что в Канаде есть и другие предприятия, производящие пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, которые сейчас изучают потенциал взаимодействия с украинскими компаниями и украинской армией, чтобы лучше обеспечить украинских военнослужащих,

сказал он.

Ресурс напоминает, что в прошлом году Минобороны Украины приняло на вооружение снайперские винтовки McMillan TAC-50, производимые американской McMillan Brothers Rifle Company и находящиеся на вооружении ВС Канады.

Именно из этой винтовки снайпер канадского спецподразделения в Ираке установил мировой рекорд по дальности, попав в цель с расстояния в 3,54 км, заключает издание.

24.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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