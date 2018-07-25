Требования к здоровью военных ученых будут снижены

Российское военное ведомство снизит требования к здоровью офицеров, решивших поступить в учебные заведения Минобороны и в последующем заниматься наукой, сообщают Известия.

Минобороны РФ

С этой целью подготовлены изменения в приказ №770 от 2014 года, устанавливающий порядок прохождения врачебной экспертизы. Согласно поправкам, в адъюнктуру, ординатуру и докторантуру смогут поступать офицеры с ранениями и травмами, последствия которых проявляются незначительно. При наличии таких травм военнослужащему предложат пройти индивидуальную оценку его здоровья, в ходе которой комиссия определит его годность к поступлению. При этом будет учитываться прогноз медиков о риске ухудшения состояния, а также характеристика командира о том, насколько офицер справляется с должностными обязанностями при своем заболевании.

В список диагнозов, при которых необходима индивидуальная экспертиза, вошли также некоторые заболевания позвоночника, язва желудка (с редкими обострениями), умеренное заикание и другие.

В Минобороны отметили, что данный шаг позволит военнослужащим, имеющим большой практический опыт службы в войсках, в том числе в горячих точках, повысить свой образовательный уровень и затем передавать свои знания молодому поколению.

По словам эксперта Российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева, по окончании учебных заведений, эти люди не будут служить в строевых частях. Они будут заниматься наукой и преподавательской деятельностью. Их задачей станет не защищать родину с оружием в руках, а обучать защитников Отечества.

Как отметил председатель военно-врачебной экспертной комиссии Сергей Стрильченко, офицеры получают ранения во время прохождения службы, и будет неверным отправлять их в запас, лишая возможности заниматься наукой и преподавательской деятельностью.