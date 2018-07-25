Филиал "Уралвагонзавода" спасал "заражённые" танки

Волчанский филиал "Уралвагонзавода" провёл комплекс мероприятий по тестированию изделия, необходимого для дегазации бронетехники. Сотрудниками предприятия была осуществлена дегазация "заражённых" танков. Тестировалось специальное оборудование ТДП (ЛО-29) – танковый дегазационный прибор. Он используется для распыления специального химсостава, который нейтрализует отравляющие вещества.

Из сообщения пресс-службы предприятия:

Без дегазации "заражённый" танк представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья экипажа. Поэтому такая процедура должна проводиться регулярно. Проверка показала: оборудование исправно и работоспособно.

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Испытания проводились для пяти комплектов ТДП и, соответственно, пяти зарядных приспособлений. Основная цель проверки – оценка качества производимого изделия, а также осуществление контроля стабильности техпроцесса, осуществляемого между испытаниями.

Действие ТДП основано на распылении дегазирующего раствора сжатым воздухом. Прибор снаряжаются полидегазирующей рецептурой РД-2 (РД), которая способна нейтрализовать различного рода отравляющие вещества, включая зоман, иприт и ви-экс (ви-икс).

Главный инженер ВМЗ, входящего в структуры УВЗ, Александр Максименко отметил, что испытания ЛО-29 прошли успешно и подтвердили высокое качество прибора для дегазации танков.

Проверка дегазационных комплексов для бронетехники проводится систематически.