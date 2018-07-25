В США представили новую армейскую обувь арктического образца. "Генерал Мороз" одобряет?

Американские производители представили обновлённый вариант армейской обуви, которую продвигают для армии США. Речь идёт о зимних ботинках с подошвой, над созданием которой работала целая группа специалистов из двух американских компаний. В итоге производители добились того, чтобы новая армейская обувь для зимних условий расширила свои возможности в плане преодоления скользких преград.

Тестирование проводилось на специальной "беговой дорожке", вместо вращающегося резинового полотна на которой расположена скользкая (ледяная) поверхность. Угол наклона этой поверхности составляет 15 градусов.

https://www.armytimes.com

Новая обувь показала, что такое препятствие для неё препятствием не является.

Производители объясняют полное отсутствие проскальзывания новой химической формулой используемого резинового состава. Также отмечено, что существенную роль играет рисунок подошвы ("протектора"), который позволяет при осуществлении давления эффективно избавляться от тонкой прослойки воды, которая и вызывает скольжение на ледяной поверхности. Узкие каналы различной ширины и глубины переходят один в другой, фактически "выкачивая" образовавшуюся воду как по небольшим трубкам с большой скоростью.

https://www.armytimes.com

Отмечается, что обувь с новой подошвой военнослужащие могут использовать в арктических условиях – "где обильные осадки в виде снега". В ходе тренировок полученные данные, которые позволяют говорить о снижении уровня травматизма при выполнении тех или иных энергозатратных операций в условиях заснеженной или обледенелой поверхности. При этом ничего не сообщается о температурных режимах, на которые рассчитаны эти "арктические" ботинки.