Войти
25.07.2018
Военное обозрение

В Китае спущен на воду новый эсминец

579
0
0

ВМС НОАК в скором времени пополнится очередным эсминцем Zibo. В минувшее воскресенье 14-й корабль проекта Type 052D был спущен на воду на верфи Jiangnan Changxing близ Шанхая, сообщает Warspot.

navyrecognition.com

Корабли данного проекта строятся в Китае с 2012 года. Уже 8 эсминцев находятся в составе ВМС, три проходят испытания в море, еще три достраиваются на плаву. Кроме того, как минимум пять кораблей находятся на стапелях. Таким образом, ВМС НОАК получит не менее 19 эсминцев Type 052D.

Zibo несколько отличается от своих предшественников. Он оборудован удлиненной вертолетной площадкой для размещения нового вертолета Z-20. Также Zibo и все последующие эсминцы (по неподтвержденной информации) получат новые радары.

Водоизмещение кораблей – 7500 т, осадка – 6,5 м, длина – 156 м, ширина – 18 м. Максимальная скорость – 30 узлов. Экипаж – 280 человек.

При строительстве кораблей применяются технологии стелс, снижающие их радиолокационную заметность.

На вооружении эсминца находятся ракеты, способные поражать воздушные, надводные и наземные цели, торпеды, мины, а также 130-мм артиллерийская и 30-мм зенитная установки.

В настоящее время кроме указанных кораблей китайские верфи ведут строительство эсминцев нового поколения Type 055.

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
052D
Z-20
Проекты
Тип 055
Похожие новости
09.08.2017
ВМС Китая приняли на вооружение шестой эскадренный миноносец "Тип-052D"
14.07.2017
Тип 055. Лидер среди своего класса
21.06.2017
Длинный меч для дальнего похода
30.01.2017
ВМС Китая приняли на вооружение пятый эскадренный миноносец «Тип-052D»
08.08.2016
На верфи DSIC спущен на воду второй эсминец класса «Тип-052D» для ВМС НОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 19:54
  • 12
Программа по созданию российского истребителя "Стелс" Су-57 не закрыта. Пока не закрыта
  • 25.07 18:48
  • 1
Telegraph: ученые допускают, что на Луне 4 млрд лет назад могла быть жизнь
  • 25.07 18:34
  • 47
"Кинжал" для "Тушки"
  • 25.07 18:09
  • 9
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 25.07 17:13
  • 11
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 25.07 17:04
  • 5
Российские БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая
  • 25.07 16:26
  • 31
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 25.07 16:14
  • 28
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 25.07 15:51
  • 5
Сможет ли Китай спасти важнейшую часть российской авианосной программы?
  • 25.07 15:39
  • 3
На полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"
  • 25.07 14:52
  • 50
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 25.07 14:23
  • 619
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 14:22
  • 1575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 14:05
  • 5
Знойная "Тосочка". Зачем российской армии колесный аналог "Буратино"
  • 25.07 13:54
  • 13
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!