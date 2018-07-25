В Китае спущен на воду новый эсминец

ВМС НОАК в скором времени пополнится очередным эсминцем Zibo. В минувшее воскресенье 14-й корабль проекта Type 052D был спущен на воду на верфи Jiangnan Changxing близ Шанхая, сообщает Warspot.

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Корабли данного проекта строятся в Китае с 2012 года. Уже 8 эсминцев находятся в составе ВМС, три проходят испытания в море, еще три достраиваются на плаву. Кроме того, как минимум пять кораблей находятся на стапелях. Таким образом, ВМС НОАК получит не менее 19 эсминцев Type 052D.

Zibo несколько отличается от своих предшественников. Он оборудован удлиненной вертолетной площадкой для размещения нового вертолета Z-20. Также Zibo и все последующие эсминцы (по неподтвержденной информации) получат новые радары.

Водоизмещение кораблей – 7500 т, осадка – 6,5 м, длина – 156 м, ширина – 18 м. Максимальная скорость – 30 узлов. Экипаж – 280 человек.

При строительстве кораблей применяются технологии стелс, снижающие их радиолокационную заметность.

На вооружении эсминца находятся ракеты, способные поражать воздушные, надводные и наземные цели, торпеды, мины, а также 130-мм артиллерийская и 30-мм зенитная установки.

В настоящее время кроме указанных кораблей китайские верфи ведут строительство эсминцев нового поколения Type 055.