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25.07.2018
ИноСМИ

Давайте срочно развивать эстонскую военную промышленность!

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Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии.
Источник: © AP Photo, Liis Treimann

По словам исполнительного директора высшей школы предпринимательства Кристьяна Оада, следует использовать все еще продолжающееся противостояние НАТО и России и превратить Эстонию в мировой центр умных оборонных технологий.

По словам Оада, сейчас для этого есть благоприятные условия в плане спроса, возможностей финансирования, репутации Эстонии и нашей способности реализовать идеи. "Недавно снова была ситуация, когда предприниматель и Министерство обороны вели перепалку в СМИ. Это, к сожалению, укоренившееся представление, что гособорона препятствует бизнесу. В некоторых секторах действительно, но в то же время нынешняя военно-политическая ситуация в Европе действительно дает эстонским предпринимателям и чрезвычайно хорошие возможности. Следующая сфера, которую мы должны освоить, - это умная оборонная промышленность", - сказал Оад.

По словам Оада, вместе с расходами европейских стран на оборону растет и спрос - если вместо человека на поле боя можно отправить робота, то правительство демократического и богатого государства так и сделает. "В то же время предложение рискового капитала в Европе очень высоко, деньги для умного предпринимателя образно говоря, валяются на земле".

Также, по его мнению, развитие оборонной промышленности может опереться на репутацию Эстонии как технологически развитого государства. "Конкретно в сфере оборонной промышленности у нас есть прекрасная и в то же время остроумная история успеха. Россия пыталась создать боевого робота и сделала миниатюрную копию танка, который сломался в реальной ситуации. В то же время эстонская фирма "Милрем" изобрела совершенно другой гибрид робота и гусеничного транспорта, который можно использовать в бою, а также во многих других ситуациях. Сейчас он популярен по всему миру. Большой Голиаф не удосужился придумать, а маленький и ловкий Давид оказался находчив. Это символ, своего рода скайп умной оборонной промышленности", - сказал Оад.


Postimees, Эстония

24.07.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Эстония
Проекты
NATO
Робот
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