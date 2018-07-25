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25.07.2018
Военно-промышленный курьер

Артиллеристам ставят задачи повышенной сложности

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Учения артиллеристов
Учения артиллеристов.
Источник: vpk-news.ru

Требуется водить КамАЗ и управлять беспилотниками

На Лужском полигоне завершились Всеармейские состязания командиров артиллерийских батарей. Первенство в командном и личном зачетах оспаривали 26 лучших офицеров, победивших в конкурсах округов, ВДВ, береговых войск ВМФ, Росгвардии и Михайловской военной артиллерийской академии.

Подобные соревнования проводились в Луге с начала века, в 2010-х опробовали другие полигоны – Тоцкий, Широкий Карамыш, Капустин Яр. Нынешним летом многоборье артиллеристов вновь вернулось на Лужский – базу обеспечения учебного процесса Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА), что вполне логично. МВАА – ведущее учебное заведение профильного направления, где готовят профессионалов по 62 специальностям не только для Российской армии, но и для вооруженных сил 35 государств, включая страны ОДКБ.

“Командиры работали на электронных картах, огневые задачи выполняли с применением беспилотной авиации”

"В соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу сегодня академии, не только наша, осуществляют опережающую подготовку. То есть новое вооружение, которое поступает в войска, в первую очередь передается нам. Поэтому по прибытию в войска курсанты умеют работать на самой современной технике. Новое притягивает молодежь, и если раньше в военных учебных заведениях случались недоборы, то сейчас конкурс растет", – рассказал "ВПК" начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев. По его словам, Всеармейские состязания ценны еще и тем, что преподаватели МВАА могут извлечь для себя определенные уроки, увидеть недостатки в подготовке командиров и в ходе дальнейшего обучения будущих офицеров эти недочеты устранить. И, конечно, в любом направлении деятельности всегда нужен лидер, на которого ориентируются остальные. Это дополнительный стимул курсантам.

Современные артиллеристы должны знать любые системы, которые стоят на вооружении: от 82-мм миномета и орудий любых калибров до таких комплексов, как "Ураган", "Смерч", "Точка-У", "Искандер". Все это было представлено на состязаниях.

"В этом году конкурс был усложнен. Командиры работали на электронных картах, огневые задачи выполняли с применением беспилотной авиации. Использовались различные комплексы автоматизированного управления войсками, которые поступают на вооружение. Выполнение задач в области разведки требовало дополнительных навыков. Кроме управления огнем, стрельбы и поражения целей, проверялось знание теории, технического устройства всех артиллерийских систем. И, конечно, командиры батарей продемонстрировали физическую подготовку, показали умение водить автомобили КамАЗ и боевые машины", – уточнил генерал Баканеев.

Главной наградой Всеармейских состязаний стал Кубок имени маршала артиллерии Владимира Михалкина (1927–2017). Он последний из артиллеристов, кому было присвоено маршальское звание. Выросший в офицерской семье (отец дослужился до генерал-полковника) Владимир Михайлович, приписав себе три года, с первых дней войны добровольцем ушел на фронт. Защищал Ленинград, освобождал Польшу и Чехословакию, сделал блестящую карьеру, пройдя по всем ступенькам вплоть до командующего РВиА Сухопутных войск. После ухода в отставку работал над теорией управления ракетными войсками, их применения в боевых условиях. Создал "Курс подготовки специалистов" по этому профилю, возглавлял общественно-благотворительный Фонд "Офицерское братство".

Борьба была бескомпромиссной и острой. Победила команда Западного военного округа. На втором месте – артиллеристы ЦВО, на третьем – ВВО. В индивидуальном зачете с большим отрывом от соперников первенствовал капитан Алексей Малов из МВАА.


Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (741) за 24 июля 2018 года

24.07.2018
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