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25.07.2018
ЦАМТО

Индия и Россия завершают переговоры по продаже дополнительной партии вертолетов Ми-17В-5

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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 24 июля. Министерство обороны Индии завершает переговоры с Россией о приобретении 48 дополнительных военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 на сумму 1,1 млрд. долл. для ВВС и МВД страны.

Как сообщили Jane's Defence Weekly официальные индийские источники, контракт на поставку вертолетов, 38 из которых предназначены для ВВС, вероятно, будет подписан в ходе запланированного на начало октября визита в Индию президента России Владимира Путина для участия в ежегодном двустороннем саммите лидеров двух стран.

Соглашение будет включать реализацию офсетной программы в размере 30% от общей стоимости контракта (применяется для закупок ВиВТ стоимостью свыше 20 млрд. рупий / 210 млн. долл.).

Новые Ми-17В-5 дополнят парк из 151 вертолета, которые Индия приобрела в период между 2008 и 2016 гг. Из них 139 ед. были закуплены в вооруженной версии для ВВС, а остальные 12 ед. – для использования MВД и военизированными структурами.

Будут ли вооружены и на этот раз все 38 вертолетов, предназначенные для ВВС, пока неизвестно. Более того, источники в ВВС сообщили, что часть дополнительных Ми-17В-5 могут быть использованы в качестве замены 6-8 платформ, которые были переданы в эскадрилью связи ВВС в 2015-2016 гг. для перевозки VIP-персон. Данное решение было принято после аннулирования соглашения на поставку 12 вертолетов AW-101 компании AgustaWestland в январе 2014 года из-за выявленных фактов коррупции.

В конце 1990-х гг. ВВС Индии приобрели 90 вертолетов Ми-17-1В для замены устаревших Ми-8, списанных в декабре 2017 года после 45 лет эксплуатации.

В 2008 году ВВС приобрели 80 Ми-17В-5 стоимостью 1,334 млрд. долл. и четыре года спустя закупили еще 71 вертолет за 1,53 млрд. долл., поставки которых были завершены к 2016 году.

Вертолеты Ми-17В-5 в основном используются ВВС Индии для поддержки армейских формирований, развернутых вдоль гималайской границы Индии с Пакистаном и Китаем. В течение последнего десятилетия они также использовались для перевозки войск, поддержки операций по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, гуманитарных миссий и миссий по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Министерство обороны Индии одобрило приобретение 48 дополнительных вертолетов Ми-17В-5 в сентябре 2015 года, но переговоры о стоимости существенно повлияли на сроки подписания межправительственного соглашения.

Несмотря на принятие американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), согласно положениям которого под вторичные санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с внесенными в "черные списки" оборонными и разведывательными учреждениями России, представители МО Индии заявляют, что сумеют обойти его.

Министры иностранных дел и обороны Индии и США планируют встретиться 6 сентября в Нью-Дели, где они обсудят положения закона CAATSA и потенциальную возможность освобождения Индии от санкций.

24.07.2018
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