Ми-171А2 и Ансат испытают в условиях высоких температур и горной местности

Специалисты холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) совместно с представителями ГосНИИ ГА приступили к испытаниям вертолетов Ми-171А2 и Ансат. В течение двух месяцев Ми-171А2 сначала совершит серию полетов в Астраханской области, по итогам которых планируется доказать возможность его эксплуатации при температуре окружающего воздуха до +50°С. Следующим этапом станут испытания бортового оборудования в условиях горного рельефа, которые пройдут в Нальчике. Ансат в это время будет проходить испытания на Эльбрусе. По их итогам планируется подтвердить возможность эксплуатации вертолета в горной местности на высотах до 2500 метров.

"Поскольку холдинг планирует сертифицировать Ансат и Ми-171А2 в ряде стран, нам важно сейчас проверить и документально закрепить максимум возможностей этих вертолетов. Кроме того результаты предстоящих испытаний помогут определить пути дальнейшей модернизации обеих машин и сократить время на их доработку с учетом особенностей эксплуатации конкретными заказчиками", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Он также отметил, что результаты испытаний вертолетов будут использованы для их дальнейшего продвижения на ключевых рынках и в рамках презентаций потенциальным заказчикам. В том числе, на предстоящем в ноябре 2018 года Международном аэрокосмическом салоне Airshow China в Чжухае.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 – одна из самых ожидаемых новинок российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до -50°С.

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на КВЗ. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.