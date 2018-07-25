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25.07.2018
ЦАМТО

Парламент Болгарии одобрил покупку многоцелевых патрульных кораблей

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Корвет Braunschweig (F 260)
Корвет Braunschweig (F 260).
Источник: navaltoday.com

ЦАМТО, 24 июля. Народное собрание Болгарии 19 июля подавляющим большинством голосов (135 "за" при 9 "против") одобрило реализацию программы "Приобретения многофункционального модульного патрульного корабля для Военно-морских сил".

Как сообщает Novinite.bg, стоимость покупки двух многоцелевых патрульных кораблей оценивается в 984 млн. левов (585 млн. долл.). Итоги голосования позволяют МО Болгарии приступить к процедуре закупки двух соответствующих стандартам НАТО военных кораблей для замены трех устаревших кораблей советской эпохи.

В 2004 году, когда был объявлен первый тендер, МО Болгарии планировало закупку шести многоцелевых патрульных кораблей класса "корвет". Затем их количество было сокращено до четырех, а позднее до двух единиц. В итоге из-за недостаточного выделения средств проект был отложен.

Программу покупки двух многоцелевых патрульных кораблей, соответствующих стандартам НАТО, возобновили в марте 2016 года. В июне 2016 года парламент Болгарии одобрил выделение на закупку кораблей 820 млн. левов.

Как сообщал ЦАМТО, частная болгарская судостроительная компания MTG Dolphin, одержавшая в начале декабря 2017 года победу в тендере на поставку двух многоцелевых модульных патрульных кораблей для ВМС Болгарии, уже 20 декабря уведомила МО Болгарии, что прекращает переговоры о подписании контракта. Комментируя проблему, Министерство обороны Болгарии сообщило, что основной причиной отказа MTG Dolphin от участия в проекте стало снижение его стоимости. Первоначально выделенных из бюджета на реализацию проекта 820 млн. левов было достаточно, однако в связи с введенными 1 января 2017 года изменениями в налоговое законодательство, закупки вооружений стали облагаться НДС (20%). Это сократило бюджет на 164 млн. левов (96 млн. долл.) и привело к отказу от участия в нем большинства претендентов.

Одобренный 19 июля 2018 года проект предусматривает приобретение двух кораблей оценочной стоимостью 820 млн. левов, выплата которых будет осуществляться до 2020 года. Кроме того, в бюджеты 2025 и 2026 гг. будут включены дополнительные 164 млн. левов для компенсации НДС.

24.07.2018
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Страны
Болгария
Проекты
2020-й год
NATO
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