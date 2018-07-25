Российские БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая

ЦАМТО, 24 июля. Российские БМП-2 в рамках подготовки к конкурсу "Суворовский натиск" Армейских международных игр-2018 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Корла в условиях 40-градусной жары.

Экипажи БМП-2 отработали сложнейшие элементы экстремального вождения после переброски из России в Китай и совершения марша комбинированным способом.

Данные образцы российской техники представят Вооруженные Силы России на полигоне, расположенном между пустыней Такла-Макар и горами Тянь-Шань, где будут проведены три международных конкурса.

Боевые машины пехоты БМП-2 прошли первое техническое обслуживание в самой дальней точке полигона Синьцзян-Уйгорского автономного района. После совершения марша и тест-драйва военная техника пройдет обкатку на горном участке суровой пустыни.

В состав российской делегации международного конкурса "Суворовский натиск" вошли более 20 военнослужащих.

Армейские международные игры-2018 на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе "Суворовский натиск" примут участие семь стран: Китай, Россия, Белоруссия, Казахстан, Иран, Венесуэла и Зимбабве, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.