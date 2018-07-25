Российские БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая
ЦАМТО, 24 июля. Российские БМП-2 в рамках подготовки к конкурсу "Суворовский натиск" Армейских международных игр-2018 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Корла в условиях 40-градусной жары.
Экипажи БМП-2 отработали сложнейшие элементы экстремального вождения после переброски из России в Китай и совершения марша комбинированным способом.
Данные образцы российской техники представят Вооруженные Силы России на полигоне, расположенном между пустыней Такла-Макар и горами Тянь-Шань, где будут проведены три международных конкурса.
Боевые машины пехоты БМП-2 прошли первое техническое обслуживание в самой дальней точке полигона Синьцзян-Уйгорского автономного района. После совершения марша и тест-драйва военная техника пройдет обкатку на горном участке суровой пустыни.
В состав российской делегации международного конкурса "Суворовский натиск" вошли более 20 военнослужащих.
Армейские международные игры-2018 на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе "Суворовский натиск" примут участие семь стран: Китай, Россия, Белоруссия, Казахстан, Иран, Венесуэла и Зимбабве, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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КИТАЙ своих солдат бережет даже при численности резерва в 300 млн. чел.
А Шойгу ещё 20 лет будет модернизировать эти консервные банки бмп-1, бмп-2, меняя на них боевые модули...
А Шойгу ещё 20 лет будет модернизировать эти консервные банки бмп-1, бмп-2, меняя на них боевые модули...Можно подумать, что Шойгу из своего кармана деньги на разработку берёт...
Сравните по годам расходы Китая и РФ. Китай впереди начиная с 2006 года. В 2015 Китай впереди более чем в 3 раза.
На что денег наскребает, то и заказывает. Чудес не бывает...
ожно подумать, что Шойгу из своего кармана деньги на разработку берёт...
Сравните по годам расходы Китая и РФ. Китай впереди начиная с 2006 года.
Какая разница из чьего кармана и сколько он берет? Главный вопрос на что он их тратит. Уже кидал ссылку в соседней теме, кину и тут.
[url=] https://topwar.ru/144812-v-brigadu-cvo-postupili-pervye-bmp-2m.html [/url]
А вот Т-72 переделывать в ТБМП это дорого. Ъ. БМПТ опять же делать нужно.
Какая разница из чьего кармана и сколько он берет? Главный вопрос на что он их тратит.Ну Вы считаете так, он (и МО) считает по другому. У каждого из вас своя сермяга. И что? Кто кого в чём убедит? Или в МО одни недотёпы?
Я это к тому, что общую картину мы с Вами не видим. Очень надеюсь, что в МО кому положено её наблюдает...