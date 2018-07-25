Возможная утечка разведданных о гиперзвуке не позволит догнать Россию

ЦАМТО, 24 июля. Возможная утечка информации о гиперзвуковых технологиях из ЦНИИмаша не сможет нивелировать превосходство России в данной сфере, поскольку полученные иностранной разведкой данные могут носить отрывочный характер и не позволят создать оружие, подобное российскому.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как сообщал источник "РИА Новости" в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. По данным газеты "Коммерсант", ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения, пишет издание, уже предъявлены 74-летнему ученому из ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал секретные данные одной из стран НАТО. Факт Кудрявцева заключения под стражу "РИА Новости" подтвердили в пресс-службе "Роскосмоса", не уточняя детали.

"Судя по обнародованной информации, в руки иностранных спецслужб могли попасть данные о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет и их результаты, но не более того. Разумеется, это наносит ущерб российским интересам, однако неспособно привести к быстрому рывку в развитии гиперзвуковых технологий иностранных конкурентов, поскольку эти данные носили фрагментарный характер", – сказал И.Коротченко.

Он пояснил, что в разработке и производстве гиперзвукового оружия участвуют десятки предприятий и сотни смежников, на каждом из которых принимаются меры контрразведывательного и режимного характера, что не позволяет иностранным разведкам получить критический объем секретной информации.

"Данные, которые могли "утечь", не могут девальвировать наши возможности в сфере боевого гиперзвука. По результатам расследования в России будут сделаны необходимые выводы, чтобы выявить потенциально слабые места в мерах режимной защиты современных гиперзвуковых разработках и их гарантированного закрытия", – подчеркнул собеседник агентства.