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25.07.2018
ЦАМТО

Военная полиция в Новосибирске вооружилась "Авангардом" и электрической "Гюрзой"

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Шлем защитный Колпак-1
Шлем защитный Колпак-1.
Источник: armo99.ru

ЦАМТО, 24 июля. На вооружение военной комендатуры в Новосибирске впервые поступили новейшие специальные средства индивидуальной защиты, а также военная техника.

В состав каждого комплекта входят щитки для защиты рук, грудной клетки, спины и ног, а также противоударные шлемы "Колпак-1" и щиты "Авангард". Кроме того, военнослужащие военной комендатуры получили новейшие электрошоковые устройства "Гюрза", способные поразить электрическим разрядом нарушителя в плотной зимней одежде. Также на вооружение военной полиции поступили легковые автомобили повышенной проходимости УАЗ "Патриот".

Подразделение военной комендатуры в Новосибирске осуществляет обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также производят конвоирование нарушителей и, в случае необходимости, охрану военных объектов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

24.07.2018
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