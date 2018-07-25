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25.07.2018
ЦАМТО

На полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"

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Танковый биатлон
Танковый биатлон.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 24 июля. В пресс-центре Армейских международных игр-2018 на полигоне Алабино 23 июля состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон".

В жеребьевке приняли участие представители 21 команды, уже прибывшие в Подмосковье для участия в конкурсе. Команды Никарагуа и Анголы прибудут чуть позже. Для них зарезервированы танки и номера заездов, которые они разыграют по жребию между собой.

Остальные команды в присутствии судейской комиссии конкурса слепым жребием определили цвет окраски танка для своей сборной, а также очередность заезда и номер дорожки для каждого из трех экипажей, которые будут состязаться в номинации "Индивидуальная гонка".

По результатам жеребьевки участники соревнований узнали своих трех соперников по заездам.

Первыми в день открытия Армейских международных игр на дорожки выйдут первые экипажи: Уганды – первая дорожка, зеленый танк; Казахстана – вторая дорожка, синий танк, Китая – третья дорожка, красный танк и Кувейта – четвертая дорожка, желтый танк.

Во втором заезде дня примут участие танковые экипажи Азербайджана, Зимбабве, Индии и ЮАР.

Российская сборная вступит в борьбу 29 июля в третьем заезде дня на синем танке по второй дорожке. Нашими соперниками по заезду жребий определил экипажи Ирана и Сербии. К ним добавится один из экипажей Анголы или Никарагуа, после того как они проведут жеребьевку.

Итоги жеребьевки после их утверждения судейской комиссией будут опубликованы на сайте Министерства обороны.

После жеребьевки в парке боевых машин гвардейской Таманской дивизии команды получили по 4 танка Т-72, выбранной расцветки. Всего российской стороной для участников конкурса "Танковый биатлон" подготовлено более 90 танков Т-72. На своей технике будут выступать только сборные Китая (танк Тип 96) и Беларуси (модернизированный на оборонных предприятиях республики Т-72).

До начала первого заезда, который стартует в 12.30 часов 28 июля, команды проверят техническое состояние танков, проведут занятия по технике безопасности, ознакомятся с трассой и препятствиями на ней.

Также каждая команда получит право провести занятие по приведению штатного вооружения танка(125-мм гладкоствольная пушка, 12,7- мм зенитный пулемет, 7,62-мм курсовой пулемет) к нормальному бою, т.е. проверят вооружение на точность.

В этом году конкурс "Танковый биатлон" пройдет уже в 6 раз, из них 4 раза в рамках Армейских международных игр. За эти году количество стран участниц увеличилось с 4 до 23. От каждой страны в конкурсе принимает участие по 4 танковых экипажа (3 основных, 1 запасной). Конкурс проводится в 3 этапа. Первый – "Индивидуальная гонка". По его итогам определяются три лучших экипажа, а также 12 сборных которые примут участие во втором этапе – полуфинальных эстафетах. Третий этап – финальная эстафета, в которой примут участие 4 лучшие сборные. По итогам заезда определяется лучшая сборная – победитель конкурса.

В этом году в конкурсе участвуют 23 страны: Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Монголия, Никарагуа, Россия, Сирия, Сербия, Таджикистан, Уганда, ЮАР.

Вьетнам, Мьянма, Сирия и ЮАР принимают участие впервые, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

24.07.2018
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Страны
Азербайджан
Ангола
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Зимбабве
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3 комментария
№1
25.07.2018 13:16
Если в ближайшее время конкурс не станет привлекать к участию  команды со своими танками, проект ждёт стагнация. Пора прекращать выдавать танки в аренду. Иначе название "Чемпионат мира по таковому биатлону" будет поставлено под сомнение. Серьёзно, интерес  уже теряется с таких соревнований. Пусть останется хоть четыре команды, но на своих танках.
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№2
25.07.2018 14:15
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Пусть останется хоть четыре команды, но на своих танках.  
И будет побеждать команда которая на самых навороченных машинах.   Немногие государства могут себе позволить машины с новейшими СУО и двигателями.
0
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№3
25.07.2018 15:39
Цитата, DEMiURG сообщ. №2
И будет побеждать команда которая на самых навороченных машинах.   Немногие государства могут себе позволить машины с новейшими СУО и двигателями.
В этом и смысл. Зачем мне надо смотреть на соревнования Т-72 с командами Зимбабве и Лаоса? Там просто глаза вытекают от такого зрелища. Это Чемпионат, а не благотворительная акция.
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