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25.07.2018
ЦАМТО

На Северном флоте состоялась репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России

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Эсминец «Адмирал Ушаков»
Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков».
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 24 июля. В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота (СФ) – города Североморска – 23 июля состоялась репетиция парада кораблей, посвященная Дню Военно-морского флота России.

Военно-морской парад на Североморском рейде начался с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.

На Североморском рейде в праздничном строю стоят тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Адмирал Левченко", большой десантный корабль "Кондопога", малый ракетный корабль "Айсерб", малый противолодочный корабль "Юнга", тральщики "Владимир Гуманенко" и "Коломна".

По завершении торжественной части на Североморском рейде и набережной было разыграно театрализованное представление, а корабли выполнили различные элементы боевых упражнений.

Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

24.07.2018
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Россия
Продукция
Адмирал Ушаков
Дмитрий Донской
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