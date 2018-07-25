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25.07.2018
ТАСС

Исследование: галактику-спутника Млечного пути поглотила галактика Андромеды

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Космос
Космос.
Источник: NASA

Американские ученые выяснили, что 2 млрд лет назад у нашей галактики был спутник

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Галактика Млечный Путь, на периферии которой находится наша Солнечная система, имела галактику-спутника, которая была поглощена около 2 млрд лет назад более крупной соседней галактикой Андромедой. Об этом сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на исследование, проведенное под руководством профессора астрономии Мичиганского университета Эрика Белла.

Используя методы компьютерного моделирования, астрономы пришли к выводу, что большая часть звезд, находящихся у внешнего края Андромеды, попали туда в результате столкновения этой галактики с более мелкой. Дальнейшее моделирование позволило им восстановить некоторые общие параметры давно исчезнувшей галактики и высказать гипотезу, что небольшая галактика-спутник Андромеды, известная под названием М32 - это все, что осталось от поглощенной 2 млрд лет назад галактики, которая, предположительно, первоначально была в 20 раз больше. Ученые дали исчезнувшей галактике обозначение М32р.

"Астрономы изучали местную группу галактик, в которую водит Млечный путь, Андромеда и другие, на протяжении длительного времени, - отметил профессор Белл. - Удивительно, но у нашего Млечного пути был спутник и мы о нем раньше не знали". Результаты исследования будут опубликованы в журнале Nature Astronomy и помогут астрономам лучшее понять процессы звездной динамики.

Диаметр спирального Млечного Пути, в котором находится Солнечная система, оценивается в 100-200 тыс. световых лет, а число звезд в нем насчитывается от 200 до 400 млрд. Как сообщил интернет-портал Space.com, согласно одной из гипотез, через 4 млрд лет наша галактика столкнется с галактикой Андромеда.

24.07.2018
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