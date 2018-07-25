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25.07.2018
ТАСС

Telegraph: ученые допускают, что на Луне 4 млрд лет назад могла быть жизнь

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Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Речь идет о существовании простых форм организмов

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. На Луне 4 млрд лет назад могла существовать жизнь. К такому выводу пришли астробиологи из Лондонского университета и Университета штата Вашингтон (США), сообщает во вторник газета Daily Telegraph. Во всяком случае дважды в истории на естественном спутнике Земли, по данным ученых Иэна Кроуфорда и Дирка Шульце-Макух, возникали условия, позволяющие поддерживать существование простых форм организмов.

Во время обоих периодов, связанных в том числе с вулканическими процессами, на Луне выбрасывалось из недр большое количество перегретых газов, включая водяной пар. Это не только привело к возникновению атмосферы, но и водоемов, ставших питательной средой для микроорганизмов. "Очень похоже на то, что Луна была в то время пригодна для жизни, - полагает Шульце-Макух из Университета штата Вашингтон. - Живые микроорганизмы вполне могли обитать в водоемах, пока поверхность спутника не стала сухой и мертвой".

Эти выводы основываются на данных последних космических миссий и анализе образцов лунных пород и почвы, которые свидетельствуют, что Луна не такая уж сухая, как считалось ранее, отмечает издание.

В 2009-2010 годах международная группа ученых обнаружила на спутнике Земли обширные запасы замороженной воды. Кроме того, существуют доказательства того, что большое количество воды присутствует в лунной мантии, указывает Daily Telegraph. По словам Кроуфорда, жизнь на Луну могла быть занесена извне, метеоритами. "Мы знаем, что на Земле есть лунные метеориты, так что вполне возможно, что жизнь могла быть занесена и с Земли", - сказал он.

"Если мы сумеем найти свидетельства ранней жизни (на Луне), то это может прояснить для нас вопрос о том, как зарождалась жизнь на нашей планете", - добавил британский ученый.

24.07.2018
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принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
25.07.2018 18:48
Вокруг спутников в космосе тоже возникает "биосфера" из микроорганизмов типа плесени. Так что и на Луне это может быть и сейчас, но не на поверхности.
+1
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