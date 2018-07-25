Морской истребитель LCA получил тормозной крюк для приземления на авианосцы

После ряда сообщений о том, что индийский военно-морской флот отложил разработку самолета-истребителя ВМС LCA, появилась новая фотография Naval Fighter Jet с тормозным крюком. Военно-морской прототип LCA 2 успешно выполнил полет от INS Hansa в Гоа с тормозным крюком, предназначенным для посадки на авианосцах.

Последний в серии самолет LCA Naval Fighter взлетел с трамплина испытательного комплекса палубной авиации индийского военно-морского флота (SBTF [1]), имитирующего авианосцы. Именно на таких платформах проходят подготовку и испытания пилоты и летательные аппараты, работающие на авианосцах.

В морскую LCA была интегрирована специализированная компьютерная система, позволяющая HAL и индийскими военно-морскими чиновниками проводить тщательное тестирование платформы. Финансирование Военно-морской программы развития собственных военно-морских истребителей для будущих индийских авианосцев осуществляет Министерство обороны и ВМС Индии.

Ранее сообщалось, что индийский ВМФ не принял LCA Naval Fighter Jet во флот и вместо этого попросил HAL сосредоточить усилия на версии AMCA 5-го поколения, которая в настоящее время находится в стадии разработки. LCA MK-2 индийских ВВС будут переименованы в Medium Combat Fighter (MCF) из-за увеличения воздушной рамы и взлетного веса, которые переводят истребитель в категорию средних.

Индийский военно-морской флот внимательно следит за развитием военно-морского истребителя LCA. Для освоения технологий, реализованных в платформе, флот может разместить заказ на несколько ограниченных истребителей, чтобы заполнить пустоту.

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