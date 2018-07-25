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25.07.2018

Морской истребитель LCA получил тормозной крюк для приземления на авианосцы

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LCA Naval с тормозным крюком
Военно-морской истребитель LCA Naval Fighter Jet с тормозным крюком.
Источник: http://www.defencenews.in/

После ряда сообщений о том, что индийский военно-морской флот отложил разработку самолета-истребителя ВМС LCA, появилась новая фотография Naval Fighter Jet с тормозным крюком. Военно-морской прототип LCA 2 успешно выполнил полет от INS Hansa в Гоа с тормозным крюком, предназначенным для посадки на авианосцах.


Последний в серии самолет LCA Naval Fighter взлетел с трамплина испытательного комплекса палубной авиации индийского военно-морского флота (SBTF [1]), имитирующего авианосцы. Именно на таких платформах проходят подготовку и испытания пилоты и летательные аппараты, работающие на авианосцах.


В морскую LCA была интегрирована специализированная компьютерная система, позволяющая HAL и индийскими военно-морскими чиновниками проводить тщательное тестирование платформы. Финансирование Военно-морской программы развития собственных военно-морских истребителей для будущих индийских авианосцев осуществляет Министерство обороны и ВМС Индии.


Ранее сообщалось, что индийский ВМФ не принял LCA Naval Fighter Jet во флот и вместо этого попросил HAL сосредоточить усилия на версии AMCA 5-го поколения, которая в настоящее время находится в стадии разработки. LCA MK-2 индийских ВВС будут переименованы в Medium Combat Fighter (MCF) из-за увеличения воздушной рамы и взлетного веса, которые переводят истребитель в категорию средних.


Индийский военно-морской флот внимательно следит за развитием военно-морского истребителя LCA. Для освоения технологий, реализованных в платформе, флот может разместить заказ на несколько ограниченных истребителей, чтобы заполнить пустоту.

Перевод ВПК.name


Примечание ВПК.name

  1. SBTF (Shore Based Test Facility) - учебно-испытательного комплекса палубной авиации
24.07.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
HAL
Проекты
Авианосец
ИТ
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1 комментарий
№1
25.07.2018 12:08
Молодцы индусы, ждем первой посадки в 2048 году
0
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