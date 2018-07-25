В учениях на Урале приняли участие более 20 военных самолетов и вертолетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Более 20 военных самолетов и вертолетов приняли участие в летно-тактических учениях в Свердловской области, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).

"В Центральном военном округе завершилось летно-тактическое учение отдельного транспортного смешанного авиационного полка, дислоцированного в Свердловской области. В ходе маневров полк был приведен в боевую готовность, экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, и вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминаторы" выполнили передислокацию на оперативные аэродромы в Челябинской области", - говорится в сообщении.

Летчики транспортных самолетов выполнили учебно-боевые задачи по перевозке личного состава, десантирование легких грузов, групп специального назначения, эвакуацию раненых и больных, а также отработали бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты условного противника.

Вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор" провели бомбометание, пуск неуправляемых авиационных ракет по наземным целям над полигоном Сафакулево в Курганской области.

В учении принимали участие свыше одной тысячи военнослужащих и более 20 самолетов и вертолетов, уточняет округ.