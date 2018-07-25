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25.07.2018
Военно-промышленный курьер

Гиперзвук под колпаком

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Задержание
Задержание.
Источник: ИТАР-ТАСС

ЦНИИмаш накажут лишением свободы

Работник головного научного центра ракетно-космической отрасли обвиняется в госизмене. Давно у нас не было шпионских скандалов, но вечно так продолжаться не может: раз есть враги, найдутся и пособники.

74-летний Виктор Кудрявцев, сотрудник ЦНИИмаша, препровожден в Лефортовский следственный изолятор после того, как одноименный суд вынес соответствующее постановление. Что вменяется ветерану космических исследований? ФСБ подозревает его в передаче неких секретных сведений о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Это серьезно, именно за гиперзвук сейчас идет соревнование между ведущими учеными мира. Но Кудрявцев – теоретик и, по отзывам его коллег из других научных центров, работающих в данном направлении, вел исследования по открытой тематике, а результаты регулярно публиковал в профильных изданиях.

“Оргвыводы уже сделаны, и скорее всего ЦНИИмаш в ближайшее время ждет изменение статуса”

Под колпаком у ФСБ на данный момент находятся 12 фигурантов, так или иначе связанных с обвиняемым в госизмене Кудрявцевым, но пока факты, заслуживающие внимания суда, удалось найти только на него. В связи с его задержанием сразу вспомнился случай трехлетней давности. В 2015 году Владимир Лапыгин, также сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, будучи обвиненным в госизмене, получил семь лет. Измена заключалась в отправке программы исследований китайцам на основе прошедших с ними переговоров о заключении контракта. Документ, за который, насколько известно, Лапыгин никакого вознаграждения не получил, был сочтен совсекретным, автор – изменником Родины.

Вину Кудрявцева суду еще предстоит доказать, однако оргвыводы уже сделаны, и скорее всего ЦНИИмаш в ближайшее время ждет изменение статуса. Недавно возглавивший Роскосмос Дмитрий Рогозин отдал распоряжение о создании специальной комиссии под руководством своего заместителя по безопасности Сергея Демина. Подразумевается, что наряду с помощью в расследовании сотрудникам ФСБ комиссия подготовит доклад об укреплении системы контроля в отрасли. Весьма вероятно, что одним из пунктов этого документа, как считают в ЦНИИмаше, станет предложение о лишении института части преференций и свобод, которые давали юридический статус Федерального государственного унитарного предприятия и положение головной научной организации отрасли. Насколько известно, Дмитрий Рогозин уже дал распоряжение подготовить ему один из рабочих кабинетов на территории института, а именно в Центре управления полетами, который с момента создания является структурой ЦНИИмаша.

Как известно, 21 июля по уголовному делу о государственной измене прошли обыски в ЦНИИМаше и кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона.

Напомним, что ЦНИИмаш под именем НИИ № 88 возник в 1946 году на базе артиллерийского завода с тем же номером. 3-й отдел института в дальнейшем разросся до нынешней РКК "Энергия", так что Сергея Павловича Королева можно считать основателем обеих фирм. Но ЦНИИмаш возник несколькими годами раньше.


Арсений Гришин


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (741) за 24 июля 2018 года

24.07.2018
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
ГЗЛА
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