Саров меняет профиль

Нижегородские физики избавят предприятия от иностранных программ

В Нижнем Новгороде в присутствии заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова и врио губернатора области Глеба Никитина госкорпорации "Росатом" и "Ростех" подписали соглашение об учреждении совместного предприятия, которое займется разработкой системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы).

Это программный продукт, создаваемый в первую очередь в интересах оборонных предприятий. Он позволяет управлять жизненным циклом сложных изделий на всех этапах – от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации, а также гибко менять параметры продукции, контролировать кадры и финансовые ресурсы, планировать маркетинговые операции. Внедрение высокотехнологичного ПО повысит конкурентоспособность продукции на внутреннем и на внешних рынках, упростит взаимодействие с Минпромторгом России.

Исполнителями соглашения станут Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове Нижегородской области, со стороны "Росатома" и Национальный центр информатизации (НЦИ) "Ростеха". Основным разработчиком назначается РФЯЦ-ВНИИЭФ – в силу того, что у него большой успешный опыт разработки и внедрения цифровых решений для промышленности, спроектированных на отечественной элементной базе.

"Мы провели достаточно большую работу, чтобы обеспечить синергию между госкорпорациями "Ростех" и "Росатом". Уверен, что подписанное соглашение приведет к коммерциализации и внедрению этих решений", – заявил глава региона Глеб Никитин. Новое ПО будет совместимо с рядом уже созданных программных продуктов и существующих систем, прокомментировал соглашение представитель "Ростеха".

Ожидается, что на разработку программного продукта, о котором идет речь, потребуется порядка пяти лет и 5 миллиардов рублей инвестиций. Финансы выделит Минпромторг, часть поступит из внебюджетных источников.

"Создаваемое нами решение в области управления полным жизненным циклом изделия гарантирует возможность наращивать функционал адресно, с учетом особенностей отрасли и индивидуального профиля предприятия. Российские промышленные компании будут участвовать в формировании требований к продукту уже на этапе разработки системы. Внедрение нашего решения позволит избавиться от необходимости закупок иностранного ПО", – заявил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Константин Барановский

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (741) за 24 июля 2018 года