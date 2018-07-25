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25.07.2018

Россия предлагает Индии спасательный корабль класса Белоусов с 6 подводными лодками

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Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) видит перспективы экспорта неядерных подводных лодок в пакетном предложении иностранным покупателям дизельных подлодок: вместе с подводными лодками российские судостроители готовы построить спасательный корабль проекта 21301.


Спасательные корабли для подводных лодок весьма специфичны и не каждая страна может позволить себе покупку спасательных судов, особенно эксплуатантов «экологичных» подводных лодок.


«Например, Вьетнам купил шесть российских подводных лодок (последние две подводные лодки проекта 636.1 «Кило» присоединились к вьетнамскому военно-морскому флоту в феврале 2017 года - замечание редактора Defence News), поэтому покупка спасательного судна для них также логична, но их бюджет этого не вынесет. У стран, много лет эксплуатирующих подводные лодки, скорее всего уже есть спасательные средства для экипажа », - сказал Фролов.


Несмотря на уникальность предложения, эксперт увидел возможность для импортеров приобрести субмарины и судно спасения одним пакетом. Он отметил, что Россия не является мировым лидером по спасению подводных лодок. «У нас есть сильные конкуренты в этой области», - заключил он.


Одним из потенциальных покупателей является Индия. Головное и пока единственное судно спасения проекта 21300, Игорь Белоусов, посетило Индию в августе 2016 года. Затем СМИ сообщили об интересе индийского военно-морского флота к этому кораблю.


В ноябре 2016 года официальные лица ОСК сообщили Mil.Press Today о перспективах экспорта глубоководных спасательных подводных кораблей 18270 Bester. Они отметили, что система может поставляться либо отдельно, либо в составе судна проекта 21300. Кстати, подводная техника не нуждается в адаптации к платформам для иностранных подводных лодок, поскольку габариты шлюзов соответствуют международным требованиям и стандартам НАТО, что позволяет осуществлять полный комплекс операций по спасению экипажа как российских, так и иностранных подводных судов.


Перевод: ВПК.name

24.07.2018
Оригинал публикации
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Страны
Вьетнам
Индия
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
24.07.2018 21:25
я конечно всё понимаю: бизнес и всё такое, но
ёшкин кот, для родного флота постройте сначала.
Неужели позорище и срам с Курском ничему не научил?
Ведь ВВП лично тогда это разруливал с вдовами
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