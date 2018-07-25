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25.07.2018
ПАО "КАМАЗ"

КАМАЗ-5490 NEO бьёт рекорды по продажам

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КАМАЗ-5490 NEO
КАМАЗ-5490 NEO.
Источник: http://soyuz-ig.ru/

По данным Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», за шесть месяцев 2018 года на российском рынке реализовано 13 826 единиц грузовой автотехники КАМАЗ, что превышает прошлогодние показатели на 6,4%. При этом полугодие стало рекордным в сфере продаж автомобилей КАМАЗ-5490 NEO.


Лидеры продаж – автомобили КАМАЗ-43118, КАМАЗ-5490, КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6520. Как отмечают специалисты ТФК «КАМАЗ», в первом полугодии зафиксированы максимальные показатели реализации за всю историю продаж КАМАЗ-5490 NEO: реализовано 2 936 седельных тягачей, что почти вдвое больше результатов аналогичного периода 2017 года. Росту продаж автомобилей нового модельного ряда КАМАЗ способствует курс Торгово-финансовой компании на прямую работу с ключевыми клиентами. В результате этой работы за первое полугодие было реализовано более 2 000 автомобилей.


Реализация прицепной техники за первое полугодие составила 1 913 единиц, что на 26% выше аналогичного показателя прошлого года.

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ
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2 комментария
№1
25.07.2018 05:21
Вся ходовая импортная, двигатель наполовину наш, обещают до 80% и себе ЕС оставляет самое сложное. Надо переходить на "Уралы"  с похожей компоновкой. Главное горняки решили брать китайские белазы, дешевле в три раза БЕЛАЗов с западным шасси и двигателем и обещают перевести производство в Россию. Китайским Братьям надо помочь, а то американцы их зажимают, а они нас выручают хорошо по военным делам.
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№2
25.07.2018 12:47
братья те еще специалисты по выкручиванию рук и работе других в ноль или минус
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