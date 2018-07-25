КАМАЗ-5490 NEO бьёт рекорды по продажам

По данным Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», за шесть месяцев 2018 года на российском рынке реализовано 13 826 единиц грузовой автотехники КАМАЗ, что превышает прошлогодние показатели на 6,4%. При этом полугодие стало рекордным в сфере продаж автомобилей КАМАЗ-5490 NEO.

Лидеры продаж – автомобили КАМАЗ-43118, КАМАЗ-5490, КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6520. Как отмечают специалисты ТФК «КАМАЗ», в первом полугодии зафиксированы максимальные показатели реализации за всю историю продаж КАМАЗ-5490 NEO: реализовано 2 936 седельных тягачей, что почти вдвое больше результатов аналогичного периода 2017 года. Росту продаж автомобилей нового модельного ряда КАМАЗ способствует курс Торгово-финансовой компании на прямую работу с ключевыми клиентами. В результате этой работы за первое полугодие было реализовано более 2 000 автомобилей.

Реализация прицепной техники за первое полугодие составила 1 913 единиц, что на 26% выше аналогичного показателя прошлого года.