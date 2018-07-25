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25.07.2018
Центральный военный округ

Военным из Узбекистана показали новые способы психической подготовки войск ЦВО

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Полоса препятствий
Полоса препятствий.
Источник: https://ytimg.com/

Военной делегации из Республики Узбекистан в составе нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов показали на Тоцком полигоне в Оренбургской области новые способы психологической подготовки войск Центрального военного округа (ЦВО).


Офицерам была предоставлена возможность преодолеть 500-метровую полосу с препятствиями, которая специально была разработана и недавно внедрена в боевую подготовку подразделений для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.


Прохождение началось с короткого мобилизующего тренинга с офицерами из Узбекистана. Ее провели военные психологи 2-й общевойсковой армии. Они же пристально наблюдали за поведением личного состава на протяжении всего испытания.


Психполоса представляла собой участок местности, оборудованный различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками. Это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети.


По итогам тренировок специалисты проверили коллектив офицеров на совместимость в бою и слаженность действий, а также дали оценку их морально-психологическому состоянию.

Новые способы психологической подготовки получили высокую оценку от офицеров дружественного государства.


Российские военнослужащие делятся с коллегами опытом в рамках договоренностей, достигнутых между командованием ЦВО и руководством Минобороны Узбекистана. Теоретические и практические занятия проходят на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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