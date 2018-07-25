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25.07.2018
ТАСС

В России разработают систему спасения для аварийных подлодок

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Выход подводного крейсера "Юрий Долгорукий"
Выход подводного крейсера "Юрий Долгорукий" на военные учения в акваторию Белого моря.
Источник: ТАСС/Олег Кулешов

Опытно-конструкторская работа должна быть завершена до 10 ноября 2020 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минобороны России объявило закрытый конкурс на создание модульной системы спасения для экипажей аварийных подлодок, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

"Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте (шифр "Лучина")", - говорится в материале.

Опытно-конструкторская работа должна быть завершена до 10 ноября 2020 года, стоимость работ оценивается в 221 млн рублей.

"Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 221 млн рублей, при этом лимиты бюджетных обязательств по годам составляют: в 2018 году - 26,5 млн рублей, в 2019 году - 91,5 млн рублей, 2020 году - 103 млн рублей", - сообщается в сопроводительных документах.

Исполнитель работ будет выбран в сентябре этого года.

24.07.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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