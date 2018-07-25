Войти
25.07.2018
РИА Новости

Моряки в Севастополе и Балтийске начали подготовку ко Дню ВМФ

518
0
0
Сторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухту. Архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухту. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тренировки парада кораблей, посвященного Дню военно-морского флота (ВМФ), прошли в Севастопольской бухте, а в Балтийске было завершено формирование парадного строя кораблей Балтфлота к празднику, сообщили в Минобороны России.

"Экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, экипажи морской авиации Черноморского флота, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа, задействованные в проведении военно-спортивного праздника в честь дня военно-морского флота, завершили этап проведения частных тренировок по местам дислокации и приступили к отработке эпизодов боевой подготовки непосредственно в Севастопольской бухте", - говорится в сообщении.

На тренировках отрабатываются эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты. Кроме этого, проверяется хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей и оценивается необходимость дополнительных мер безопасности в ходе праздничных мероприятий. По данным ведомства, генеральная репетиция в Севастопольской бухте состоится 26 июля.

В Минобороны добавили, что в Балтийске было завершено формирование парадного строя кораблей Балтфлота ко Дню ВМФ.

"В настоящее время в линию военно-морского парада в Балтийске поставлены боевые корабли Балтийского флота - эсминец "Настойчивый", корвет "Стерегущий", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Р-257", базовый тральщик "Леонид Соболев", большой десантный корабль "Калининград", судно связи "Василий Татищев" и большое таможенное судно "Дмитрий Шишков", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, согласовано время выполнения каждого упражнения, внесены изменения в план проведения праздника с учетом реальной обстановки.

Согласно данным, в День военно-морского флота жители и гости города смогут посетить корабли флота, которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта, среди них ракетный катер "Димитровград", рейдовый тральщик "РТ-231" и спасательный многофункциональный катер "СМК-2172". Генеральная репетиция мероприятия, в котором будет задействовано более 40 боевых кораблей, состоится в Балтийске 26 июля.

День ВМФ в этом году отмечается 29 июля.

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
852
БДК 775
БФ
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 19:54
  • 12
Программа по созданию российского истребителя "Стелс" Су-57 не закрыта. Пока не закрыта
  • 25.07 18:48
  • 1
Telegraph: ученые допускают, что на Луне 4 млрд лет назад могла быть жизнь
  • 25.07 18:34
  • 47
"Кинжал" для "Тушки"
  • 25.07 18:09
  • 9
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 25.07 17:13
  • 11
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 25.07 17:04
  • 5
Российские БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая
  • 25.07 16:26
  • 31
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 25.07 16:14
  • 28
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 25.07 15:51
  • 5
Сможет ли Китай спасти важнейшую часть российской авианосной программы?
  • 25.07 15:39
  • 3
На полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"
  • 25.07 14:52
  • 50
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 25.07 14:23
  • 619
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 14:22
  • 1575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 14:05
  • 5
Знойная "Тосочка". Зачем российской армии колесный аналог "Буратино"
  • 25.07 13:54
  • 13
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!