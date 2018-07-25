Воспитанники "Сириуса" вышли на связь с экипажем МКС на космическом уроке

В Роскосмосе отметили, что юные исследователи "Сириуса" разработали при поддержке экспертов два наноспутника

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Воспитанники образовательного центра "Сириус" провели сеанс связи с космонавтами Роскосмоса, находящимися на борту Международной космической станции, Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым. Космический урок состоялся в рамках проектной смены "Большие вызовы - 2018", которая объединила 400 школьников из 56 регионов России.

"Наше партнерство дает такие удивительные результаты. Все, кто здесь находится, - это победители и финалисты конкурса проектных работ, который проводится практически по всем регионам Задачу и проблематику мы создавали вместе с партнерами, специалистами госкорпорации "Роскосмос", мы выделили отдельное направление - космические системы", - открыла космический урок руководитель образовательного фонда "Талант и успех", который курирует работу центра, Елена Шмелева.

В Роскосмосе напомнили, что юные исследователи "Сириуса" разработали при поддержке экспертов (РКК "Энергия", НИИЯФ МГУ и компании "Спутникс") два наноспутника - "СириусСат-1" и "СириусСат-2". Аппараты запустили вместе с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-09" 10 июля 2018 года, космонавты их уже получили. Поэтому первый вопрос школьники задали о том, как будет происходить запуск спутников в открытый космос, который намечен на август.

Артемьев уточнил, что запуск спутников запланирован на 15 августа. "У нас будет выход 15 августа в период нашей экспедиции. Мы будем запускать ваши спутники против вектора скорости Мы должны запустить спутники как можно ближе между собой Я думаю, что у нас все получится", - сказал космонавт.

Подростки обсудили с космонавтами, какие проекты в области малых спутников самые перспективные, как правильно убирать космический мусор, и каково предназначение спутников-инспекторов.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам о космических технологиях, над которыми работают воспитанники "Сириуса". "Сегодня показывали интересные технологии, связанные с созданием лунного бура. Это возможность использовать бурение реголита на глубину до 4 м. Мы вполне с удовольствием ее возьмем, и я порекомендую её к адаптации, к созданию конкретного аппарата", - отметил Рогозин.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

Выпускниками "Сириуса" стали около 22 тыс. одаренных школьников из 85 субъектов РФ. Они продолжают развивать таланты, обучаясь и взаимодействуя в цифровой среде "СириусОнлайн", участвуя в совместных проектах с вузами и высокотехнологичными компаниями, получая гранты президента РФ для талантливой молодежи.