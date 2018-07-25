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25.07.2018
ТАСС

Первому в мире музею космонавтики в Калуге подарили двигатель ракеты-носителя "Протон"

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Музей космонавтики
Музей космонавтики.
Источник: © Наталья Гарнелис/ТАСС

Экспонат могут включить в экспозицию, которую создадут к открытию нового корпуса музея

ТАСС, 23 июля. Двигатель первой ступени ракеты-носителя "Протон" РД-253 передан в дар государственному музею истории космонавтики им. К.Э. Циолковского заводом-изготовителем "Энергомаш им. Академика В.П. Глушко". Этот экспонат станет основой экспозиции, рассказала в понедельник ТАСС директор музея Наталья Абакумова.

"Наш музей обладает очень серьезной коллекцией двигателей, их около 20, среди них есть просто уникальные. И то, что мы получили в дар именно ракетный двигатель 253-й - это очень ценно  В начную документацию этот двигатель будет включен и составит основу нашей уникальной коллекции", - сказала она.

Руководство музея рассматривает два варианта размещения нового экспоната: в рамках действующей экспозиции или включить его в новую экспозицию, которую создадут к открытию нового корпуса музея, запланированного в ближайшее время.

Разработку двигателя начали в 1961 году. Исследовательские работы были завершены три года спустя, и в 1964 году был изготовлен опытный комплект двигателей РД-253 для ракеты УР-500 ("Протон"). 10 марта 1967 г.состоялся первый пуск четырехступенчатой ракеты УР-500К, разработанной в рамках Лунной программы СССР. Шесть жидкостных ракетных двигателей РД-253 надежно работали в составе первой ступени РН "Протон", обеспечивая успешные полеты космических аппаратов "Луна", "Венера", "Марс" и других, а также орбитальных космических станций "Салют" и "Мир", тяжелых спутников связи.

Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии инженера- конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. Был открыт в 1967 году.

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Луна
Марс
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