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25.07.2018
ТАСС

Директор NASA заявил, что космос дает лучшую возможность для диалога в условиях санкций

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Директор NASA Джеймс Брайденстайн
Директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник: © Joel Kowsky via AP

Джеймс Брайденстайн также отметил, что "американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС"

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что сотрудничество в космосе объединяет Россию и США, а также помогает поддерживать диалог в условиях санкций. С соответствующим заявлением он выступил в понедельник на слушаниях в Центре стратегических и международных исследований, посвященных 60-летию NASA.

Брайденстайн отметил, что США ввели санкции в отношении России после воссоединения с ней Крыма, а единственной сферой сотрудничества между двумя державами, которая не затронута разногласиями, остался космос. "Почему так? Потому что космос - лучшая возможность вести диалог, когда все разваливается. Американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, что побуждает нас поддерживать диалог", - сказал он.

После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов - с помощью российских "Союзов". В феврале прошлого года космическое ведомство США заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах. Общая стоимость контракта составила $373,5 млн. Компания Boeing приобрела эти места у РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
Энергия РКК
Проекты
МКС
Морской старт
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