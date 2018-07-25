Директор NASA заявил, что космос дает лучшую возможность для диалога в условиях санкций

Джеймс Брайденстайн также отметил, что "американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС"

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что сотрудничество в космосе объединяет Россию и США, а также помогает поддерживать диалог в условиях санкций. С соответствующим заявлением он выступил в понедельник на слушаниях в Центре стратегических и международных исследований, посвященных 60-летию NASA.

Брайденстайн отметил, что США ввели санкции в отношении России после воссоединения с ней Крыма, а единственной сферой сотрудничества между двумя державами, которая не затронута разногласиями, остался космос. "Почему так? Потому что космос - лучшая возможность вести диалог, когда все разваливается. Американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, что побуждает нас поддерживать диалог", - сказал он.

После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов - с помощью российских "Союзов". В феврале прошлого года космическое ведомство США заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах. Общая стоимость контракта составила $373,5 млн. Компания Boeing приобрела эти места у РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".