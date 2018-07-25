Войти
25.07.2018
ТАСС

Экс-глава NASA опроверг информацию об отказе РФ от работы с астронавтами-афроамериканцами

571
0
0
Чарльз Болден
Чарльз Болден.
Источник: © AP Photo/Steve Helber

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон спросил об этом у Чарльза Болдена, обратив внимание на то, что на "Союзах" на МКС не летал ни один темнокожий астронавт США

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Бывший шеф Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльз Болден назвал абсурдом утверждения о том, что Россия, возможно, отказывается работать с американскими астронавтами-афроамериканцами. Комментировать данный вопрос Болдену, который сам является афроамериканцем, пришлось в понедельник на семинаре в Центре стратегических и международных исследований (ЦСМИ) в Вашингтоне. Участие в этой конференции, посвященной предстоящему в конце месяца 60-летию NASA, принял нынешний руководитель данного ведомства Джеймс Брайденстайн, а также его предшественники Болден и Шон О'Киф.

Предположение выдвинул ведущий дискуссии - сотрудник ЦСМИ Тодд Харрисон. Он обратил внимание на то, что на российских "Союзах" на Международную космическую станцию (МКС) не летал ни один темнокожий астронавт США. Ситуация должна была измениться в связи с подготовкой к отправке на МКС астронавта-афроамериканки Джанет Эппс, однако в январе ее вывели из состава экипажа, напомнил Харрисон. "Это порождает вопрос: что происходит, неужели россияне отказываются отправлять [в космос] астронавтов из числа афроамериканцев?" - считает Харрисон.

"Если дело и обстоит таким образом, я никогда этого не слышал. Безусловно, теперь я начну задавать этот вопрос, поскольку вы о нем упомянули. Но я о таком не слышал, мне не известно, чтобы дело обстояло таким образом", - ответил Брайденстайн.

Болден, являющийся бывшим астронавтом, четырежды летавшим в космос и имеющим большой опыт взаимодействия с Москвой, отмел инсинуации Харрисона. "Не уверен, откуда взялось это предположение, но считаю его абсурдным. Я восемь лет работал руководителем NASA и одним из моих главным партнеров был Сергей Крикалев - парень, с которым я вместе летал [в космос] в рамках первой совместной российско-американской миссии на шатле", - заявил Болден.

Как он при этом отметил, данный полет, выполненный в 1994 году, был призван продемонстрировать, что "россияне и американцы могут в действительности работать сообща в космосе" в преддверии отправки астронавтов на станцию "Мир". "Это было начало. И я на протяжении всего времени, пока был главой NASA, никогда не видел при взаимодействии с руководителем Роскосмоса и самими космонавтами никаких признаков того, чтобы у них были хоть какие-то проблемы с кем-то из тех, кого мы решали отправить [в космос]", - подчеркнул Болден.

Харрисон, не удовлетворившись однозначным ответом, уточнил у Болдена: "Россияне летали с вами на шатле, вы с ними тренировались, и вы никогда не испытывали с ними проблем [из-за вашего цвета кожи]?" "Нет", - сказал на это бывший директор NASA и добавил: "Больше проблем здесь [в США], чем там [в России]".

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
24.07.2018
Хлам в космосе: как "пропылесосить" орбиту Земли
17.07.2018
ЦУП проведет очередную коррекцию орбиты МКС 26 июля
12.07.2018
Коррекция орбиты МКС с использованием двигателя корабля Cygnus прошла успешно
12.07.2018
Двигатель американского корабля Cygnus впервые использовали для подъема орбиты МКС
12.07.2018
Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную жизнь в космосе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 19:54
  • 12
Программа по созданию российского истребителя "Стелс" Су-57 не закрыта. Пока не закрыта
  • 25.07 18:48
  • 1
Telegraph: ученые допускают, что на Луне 4 млрд лет назад могла быть жизнь
  • 25.07 18:34
  • 47
"Кинжал" для "Тушки"
  • 25.07 18:09
  • 9
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 25.07 17:13
  • 11
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 25.07 17:04
  • 5
Российские БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая
  • 25.07 16:26
  • 31
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 25.07 16:14
  • 28
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 25.07 15:51
  • 5
Сможет ли Китай спасти важнейшую часть российской авианосной программы?
  • 25.07 15:39
  • 3
На полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"
  • 25.07 14:52
  • 50
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 25.07 14:23
  • 619
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 14:22
  • 1575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 14:05
  • 5
Знойная "Тосочка". Зачем российской армии колесный аналог "Буратино"
  • 25.07 13:54
  • 13
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!