Экс-глава NASA опроверг информацию об отказе РФ от работы с астронавтами-афроамериканцами

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон спросил об этом у Чарльза Болдена, обратив внимание на то, что на "Союзах" на МКС не летал ни один темнокожий астронавт США

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Бывший шеф Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльз Болден назвал абсурдом утверждения о том, что Россия, возможно, отказывается работать с американскими астронавтами-афроамериканцами. Комментировать данный вопрос Болдену, который сам является афроамериканцем, пришлось в понедельник на семинаре в Центре стратегических и международных исследований (ЦСМИ) в Вашингтоне. Участие в этой конференции, посвященной предстоящему в конце месяца 60-летию NASA, принял нынешний руководитель данного ведомства Джеймс Брайденстайн, а также его предшественники Болден и Шон О'Киф.

Предположение выдвинул ведущий дискуссии - сотрудник ЦСМИ Тодд Харрисон. Он обратил внимание на то, что на российских "Союзах" на Международную космическую станцию (МКС) не летал ни один темнокожий астронавт США. Ситуация должна была измениться в связи с подготовкой к отправке на МКС астронавта-афроамериканки Джанет Эппс, однако в январе ее вывели из состава экипажа, напомнил Харрисон. "Это порождает вопрос: что происходит, неужели россияне отказываются отправлять [в космос] астронавтов из числа афроамериканцев?" - считает Харрисон.

"Если дело и обстоит таким образом, я никогда этого не слышал. Безусловно, теперь я начну задавать этот вопрос, поскольку вы о нем упомянули. Но я о таком не слышал, мне не известно, чтобы дело обстояло таким образом", - ответил Брайденстайн.

Болден, являющийся бывшим астронавтом, четырежды летавшим в космос и имеющим большой опыт взаимодействия с Москвой, отмел инсинуации Харрисона. "Не уверен, откуда взялось это предположение, но считаю его абсурдным. Я восемь лет работал руководителем NASA и одним из моих главным партнеров был Сергей Крикалев - парень, с которым я вместе летал [в космос] в рамках первой совместной российско-американской миссии на шатле", - заявил Болден.

Как он при этом отметил, данный полет, выполненный в 1994 году, был призван продемонстрировать, что "россияне и американцы могут в действительности работать сообща в космосе" в преддверии отправки астронавтов на станцию "Мир". "Это было начало. И я на протяжении всего времени, пока был главой NASA, никогда не видел при взаимодействии с руководителем Роскосмоса и самими космонавтами никаких признаков того, чтобы у них были хоть какие-то проблемы с кем-то из тех, кого мы решали отправить [в космос]", - подчеркнул Болден.

Харрисон, не удовлетворившись однозначным ответом, уточнил у Болдена: "Россияне летали с вами на шатле, вы с ними тренировались, и вы никогда не испытывали с ними проблем [из-за вашего цвета кожи]?" "Нет", - сказал на это бывший директор NASA и добавил: "Больше проблем здесь [в США], чем там [в России]".