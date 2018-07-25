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25.07.2018
ТАСС

Россия выступит на синих танках в "Танковом биатлоне - 2018"

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Танковый биатлон
Танковый биатлон.
Источник: Минобороны РФ

Сборная РФ вступит в борьбу 29 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российская сборная в "Танковом биатлоне" будет состязаться на синих танках, такой цвет выпал команде по результатам жеребьевки. Первое выступление команда проведет в третьем заезде 29 июля, сообщили ТАСС в Минобороны.

"23 июля в пресс-центре Армейских международных игр - 2018 на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон". Российская сборная вступит в борьбу 29 июля в третьем заезде дня на синем танке по второй дорожке. Нашими соперниками по заезду жребий определил экипажи Ирана и Сербии", - сообщили в министерстве.

Представители 21 команды приняли участие в жеребьевке, команды из Никарагуа и Анголы прибудут позже. Для них зарезервированы танки и номера заездов, которые они разыграют по жребию между собой. По результатам розыгрыша будет определен четвертый экипаж заезда с участием российской команды. Итоги жеребьевки утвердит судейская комиссия, после чего их опубликуют на сайте Минобороны.

Откроются соревнования заездом команд из Уганды на зеленых танках, Казахстана - на синих, Китая на красных танках и Кувейта, которой достался желтый цвет. Во второй день состязаться будут экипажи Азербайджана, Зимбабве, Индии и ЮАР.

В парке Таманской дивизии подготовили для участников более 90 танков Т-72. На своих танках выступят только команды из Китая, они привезли Type 96, и Белоруссия - в их распоряжении Т-72, модернизированные предприятиями республики. Всем экипажам предоставят время для пристрелки орудий.

"Танковый биатлон" проходит уже в шестой раз, из них четвертый - в рамках Армейских международных игр. За эти годы количество стран участниц увеличилось с 4 до 23.

24.07.2018
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Ангола
Белоруссия
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АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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