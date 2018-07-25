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25.07.2018
ТАСС

Коллегия Минобороны обсудит планы деятельности в Сухопутных и инженерных войсках

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Министер обороны России Сергей Шойгу
Министер обороны России Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

На встрече будут также присутствовать представители руководящего состава Вооруженных сил РФ, органов власти и общественных организаций, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник проведет заседание коллегии военного ведомства, на котором обсудит реализацию планов деятельности в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе на 2016-2020 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"24 июля в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России", - говорится в сообщении. В повестке заседания стоят вопросы о ходе реализации планов деятельности на 2016-2020 годы в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе.

Отмечается, что на встрече также будут присутствовать представители руководящего состава Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.

24.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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