Войти
25.07.2018
ТАСС

Корабли Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе "Кубок моря"

517
0
0
Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото
Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В ходе состязаний моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии прибыли на военно-морскую базу Военно-морских сил Азербайджана близ Баку для участия в четырехстороннем международном конкурсе "Кубок моря - 2018". Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Волгодонск", а также спасательное судно СБ-45 прибыли на военно-морскую базу Пута ВМС Республики Азербайджан", - отметил Астафьев.

По его словам, российские корабли примут участие в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей "Кубок моря - 2018", который пройдет с 31 июля по 10 августа на учебно-тренировочном комплексе в Баку и в акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки азербайджанских ВМС.

В ходе состязаний моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели. Также запланированы соревнования по постановке на якорь и швартовую бочку, а также по борьбе за живучесть корабля.

В конкурсе "Кубок моря - 2018", помимо российских и азербайджанских экипажей, примут участие представители ВМС Казахстана и Ирана.

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Иран
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
КФ
Похожие новости
04.06.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
31.10.2017
Под Андреевским флагом
02.06.2017
Военный совет ВМФ России определил основные задачи флота на летний период обучения
04.05.2017
Корабли Каспийской флотилии поразят различные цели в ходе учений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 19:54
  • 12
Программа по созданию российского истребителя "Стелс" Су-57 не закрыта. Пока не закрыта
  • 25.07 18:48
  • 1
Telegraph: ученые допускают, что на Луне 4 млрд лет назад могла быть жизнь
  • 25.07 18:34
  • 47
"Кинжал" для "Тушки"
  • 25.07 18:09
  • 9
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 25.07 17:13
  • 11
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 25.07 17:04
  • 5
Российские БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая
  • 25.07 16:26
  • 31
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 25.07 16:14
  • 28
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 25.07 15:51
  • 5
Сможет ли Китай спасти важнейшую часть российской авианосной программы?
  • 25.07 15:39
  • 3
На полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"
  • 25.07 14:52
  • 50
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 25.07 14:23
  • 619
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 14:22
  • 1575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 14:05
  • 5
Знойная "Тосочка". Зачем российской армии колесный аналог "Буратино"
  • 25.07 13:54
  • 13
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!