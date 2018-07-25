Корабли Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе "Кубок моря"

В ходе состязаний моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии прибыли на военно-морскую базу Военно-морских сил Азербайджана близ Баку для участия в четырехстороннем международном конкурсе "Кубок моря - 2018". Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Волгодонск", а также спасательное судно СБ-45 прибыли на военно-морскую базу Пута ВМС Республики Азербайджан", - отметил Астафьев.

По его словам, российские корабли примут участие в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей "Кубок моря - 2018", который пройдет с 31 июля по 10 августа на учебно-тренировочном комплексе в Баку и в акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки азербайджанских ВМС.

В ходе состязаний моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели. Также запланированы соревнования по постановке на якорь и швартовую бочку, а также по борьбе за живучесть корабля.

В конкурсе "Кубок моря - 2018", помимо российских и азербайджанских экипажей, примут участие представители ВМС Казахстана и Ирана.