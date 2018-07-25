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25.07.2018
РИА Новости

В Керченском проливе пройдут антитеррористические учения

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Корабль Черноморского флота. Архивное фото
Корабль Черноморского флота. Архивное фото.
Источник: © Фото : инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Тактико-специальные учения по обезвреживанию условных террористов пройдут в Керченском проливе во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

Теоретическая часть учений "Вихрь-МЭД 2018" прошла накануне. К ним привлечены представители различных силовых ведомств: МЧС, Росгвардия, Черноморский флот, МВД, ФСБ и пограничники.

"Во вторник стартует практическая часть учений. По легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые мы удовлетворить не можем, поэтому начальник оперативного штаба принимает решение о введении контртеррористической операции. После чего наш спецназ выдвигается к судну для освобождения заложников и нейтрализации террористов", - сказал собеседник агентства.

Учения, по его словам, пройдут в Керченском проливе.

24.07.2018
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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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