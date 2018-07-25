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25.07.2018
РИА Новости

Корабли ТОФ "атаковали" субмарину условного противника в Японском море

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Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Совершенный" и эскадренный миноносец "Быстрый" в рамках учений в Японском море нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Оба корабля в рамках сдачи курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению), действуя в соседних полигонах боевой подготовки, отработали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника. При осуществлении поиска "неприятельской" субмарины, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок флота, были задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ", - сказал Воскресенский.

Корвет "Совершенный" для условного уничтожения субмарины использовал современный малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет". Эсминец "Быстрый" произвел залп противолодочными реактивными глубинными бомбами.

После завершения учений корабли примут участие в общей тренировке парада и военно-спортивного праздника ко Дню ВМФ России, которая пройдет в Амурском заливе.

24.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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