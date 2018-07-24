Международный десант в России уже готовится к «Армейским играм»

Уже в конце июля Россия превратится в эпицентр международных сражений. На «Армейские игры – 2018» прибывают все новые участники из Зимбабве, Марокко, Ирана, Алжира, Египта и других стран.

Сквозь реки, канавы и ямы, с раненным солдатом на руках, военнослужащие из Зимбабве и Мьянмы будут пробираться до финиша. Забег с носилками на время пройдет в рамках «Армейских международных игр – 2018». Военнослужащие с другого континента уже прибыли в Петербург и сейчас проходят тренировки. Среди конкурсных задач темнокожих медиков - перевязка человека и эвакуация его с поля боя, а также соревнования по стрельбе.

Пока бойцы из Южной Африки упражняются в медицинском деле в Северной столице, окраины Пскова штурмуют десантники из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Армия из 400 военных тренируется под руководством принимающей стороны. «Вооружением, экипировкой и военной техникой прибывших участников, согласно ранее достигнутых договоренностей, на весь период проведения игр обеспечивает российская сторона», - передает пресс-служба Минобороны. Между тем, учения лишними не станут – солдатам этих подразделений предстоит продемонстрировать навыки десантирования и вождения боевых машин, меткость в стрельбе на маршруте пешего биатлона, выносливость на полосе препятствий.

А полигоны в Подмосковье обживают иностранные служащие и их четырехлапые помощники. Все радушие русского народа кинологи из Китая, Ирана, Египта, Алжира, Белоруссии смогли ощутить еще в день приезда. Прилетевших гостей встретили девушки в национальных сарафанах и с караваем в руках. На Армейских международных играх военнослужащих и их служебных питомцев ожидают четыре испытания: 2 дог-биатлона со стрельбой из винтовки, преодоление полосы препятствий, операция по задержанию и досмотру преступника и сопровождение конвоя.

А в саму Москву уже пожаловали танкисты из Азербайджана. Военные с ближнего зарубежья сразятся в гонках на бронированных машинах. Между тем, чтобы заполучить заветный кубок, участникам придется потрудиться. На старт в «Танковом биатлоне» выйдет более 30 конкурсантов. Кроме того, военные из Азербайджана покажут кулинарные способности в категории «Полевая кухня», точность дальних выстрелов в «Снайперском рубеже», меткость стрельбы в направлении «Мастера артиллерийского огня».

«Армейские международные игры – 2018» станут четвертыми в истории. Несмотря на сравнительно небольшой срок, они уже вошли в число самых значимых мировых событий. В течение двух недель пилоты на штурмовиках, истребителях, бомбардировщиках будут покорять небо по намеченным маршрутам на этапе «Авиадартс». В направлении «Кубок моря» военные будут отражать атаки вымышленных врагов из артиллерийского оружия, в конкурсе «Мастер оружейник» ремонтировать зенитные установки, а на «Безопасном маршруте» совершать инженерную разведку и разминирование. Всего в играх заявлено 26 категорий.

Попытать свои силы в армейском состязании ежегодно съезжаются сотни военных с разных уголков мира. Обеспечение комфорта иностранных гостей взяла на себя российская сторона. Участники, как правило, проживают в армейских частях либо в общежитиях военных вузов. Рацион питания точно такой же, как и у солдат-срочников. Обеденные перерывы организованы по системе «шведский стол»: первые и вторые блюда на выбор военнослужащих, так же как и напитки. Поскольку армейские игры проходят летом, гости из других стран застали все разнообразие фруктов и овощей России, ведь повара готовят для солдат, учитывая сезонный фактор.

Напомним, что в «Армейских играх» в 2017 году на первом месте оказалась Россия. Удостоятся ли российских бойцы высоких баллов жюри в 2018 году, станет ясно 12 августа - в день окончания соревнований. Но уже можно сказать, что организация мероприятия год за годом оказывается на высоком уровне, поднимая престиж российской армии.