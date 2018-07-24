"Праща Давида" перехватила шальные ракеты САА на Голанах. Ответка не последовала?

В средствах массовой информации, ссылающихся на командование ЦАХАЛа, сообщают о первом применении системы противоракетной обороны "Праща Давида" ("Кела Давид") на границе с Сирией. По сути, речь идёт о многоуровневой (части эшелонированной) системе ПРО армии обороны Израиля, которая предназначена для перехвата ракет различных типов, включая неуправляемые.

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Израильские военные сообщают, что "Пращу Давиду" пришлось использовать в связи с тем, что несколько ракет были выпущены по израильской территории со стороны САР. При этом признаётся тот факт, что обстрел не был преднамеренным, а являлся одним из эпизодов ведения боевых действий у Голанских высот САА против "сирийских повстанцев". Повстанцами в Израиле продолжают называть боевиков, которые прижимаются к израильским границам в явной надежде на то, что после шального прилёта сирийского боеприпаса в направлении Израиля его войска нанесут удар именно по сирийским правительственным силам. Но на данную минуту об ударе Израиля по позициям САА на юге Сирии данных не публикуется.

На этом фоне поступает информация о том, что израильская авиация нанесла очередной удар по сектору Газа. На сей раз целями для ЦАХАЛа стали скопления представителей ХАМАС, которые готовили к запуску на израильскую территорию шары с зажигательным содержимым. Из-за применения таких шаров нередко возникают пожары, которые охватывают десятки га израильской территории, включая заповедные зоны.

Возвращаясь к данным о "Праще Давида", следует сказать, что ранее на сирийском направлении эти средства ПРО Израилем не применялись – по крайней мере, так звучит официальная версия.