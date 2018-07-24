Канада продаст Украине снайперские винтовки
Представитель Консервативной партии Канады Джеймс Безан (James Bezan, канадский политик украинского происхождения; депутат Палаты общин Канады от Консервативной партии - прим. ред.) заявил о поставках снайперских винтовок для Вооруженных сил Украины, сообщает "Диалог". По его словам, власти Канады добавили Украину в список стран, будут продавать летальное оружие без посредников. Данное решение позволило украинским военным подписать договор с канадским производителем оружия о поставках снайперских винтовок. Известно, что поставки будут проходить на коммерческой основе. Также Безан отметил, что после подписания соглашения и зачисления Украины в список министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (Chrystia Freeland) подпишет разрешение на экспорт.
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http://maxpark.com/community/politic/content/3336655
было убито свыше 2млн гражан СССР: в основном беларусов, русских, но было много и украинцев, евреев, поляков.
Как до того те в Галиции и прочих мест в нынешней Западной Украины, кто воевал против православных в Австро-Венгрии - занимались геноцидом русинов за деньги https://mikle1.livejournal.com/1298171.html
Ни я ни мои дети никогда не простят и не забудут этих и других фашистов. Их не уничтожали, хотя преступления того заслуживали - соучастие в геноциде. Отмазали, обычно 6-10 лет лагерей и потом нацисты возвращались на Западную Украину, после ВОВ также много попав в американскую зону оккупации эмигрировали в Канаду и их использовали для "работы" против СССР, точно также как и в 1600-е против русских, православных. Большинству евреев в Израиле и на Украине плевать на то что других евреев не их кланов они убивали. Судя по всему работали что шухевич что шимон бендер (оба не славяне) на религиозные секты вроде хабада, контролировавшие процесс "евгенический", известен факт посещения ребе№6 секты хабад ряда гетто, доло в том что многие там съездив в 1930-е в Палестину отказались от мысли там поселиться и уехали в более богатую Европу, в которой выросли. Стоит отметить что геноцид проходил прежде всего в Восточной Европе.