Канада продаст Украине снайперские винтовки

Представитель Консервативной партии Канады Джеймс Безан (James Bezan, канадский политик украинского происхождения; депутат Палаты общин Канады от Консервативной партии - прим. ред.) заявил о поставках снайперских винтовок для Вооруженных сил Украины, сообщает "Диалог". По его словам, власти Канады добавили Украину в список стран, будут продавать летальное оружие без посредников. Данное решение позволило украинским военным подписать договор с канадским производителем оружия о поставках снайперских винтовок. Известно, что поставки будут проходить на коммерческой основе. Также Безан отметил, что после подписания соглашения и зачисления Украины в список министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (Chrystia Freeland) подпишет разрешение на экспорт.