Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!
Последние годы в рядах ВВС США ходит шутка: "Когда мой дед летал на F-4, его посылали перехватывать Ту-95. Когда мой отец летал на F-15, его тоже посылали перехватывать Ту-95. Сейчас я летаю на F-22 и тоже перехватываю Ту-95".
Все эти шутки про "непоколебимый боевой самолет Ту-95", с одной стороны, действительно вызывают смех, а с другой заставляют обратить любопытные взоры на этот "вечный" бомбардировщик, легенду, еще имеющую вес в эпоху непрерывно обновляющихся авиационных технологий. В 1951 году высшее руководство СССР поставило задачу создать бомбардировщик для нанесения ударов по основным наземным целям американцев. Так и появился гигант с турбовинтовыми двигателями, способный преодолеть более 10 тысяч километров с 12 тоннами взрывчатки на борту.
Поначалу ВВС НАТО не придавали особого значения этому кажущемуся отсталым бомбардировщику, насмешливо называя его "Медведь" (Bear). Это продолжалось до тех пор, пока в 1961 году с Ту-95 не сбросили "Царь-бомбу".
Ударная волна от взрыва «Царь-бомбы» мощностью более 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте сносила самолеты, ядерный гриб поднялся на высоту 60 километров, световое излучение вызывало ожоги третьей степени на расстоянии 100 километров — наблюдатели, находившиеся на станции в 200 километрах от взрыва, пострадали от ожогов роговицы.
Это событие так потрясло весь мир, что ВВС многих стран мира стали проводить меры предосторожности против Ту-95. СССР, в свою очередь, запугивал страны НАТО, распространяя информацию о том, что Ту-95 начали проводить патрульные полеты за пределами границ Советского Союза. Стоило этому "полярному медведю" появиться на радарах, иностранные ВВС в срочном порядке отправляли самолеты на перехват. С 1961 по 1991 год это происходило так часто, что в итоге армии других стран привыкли к обществу Ту-95 и даже начали их фотографировать.
Перехватываемый всюду "медведь" и в СССР не стоял без дела - он совмещал в себе две функции. Руководство ВМС считало, что в открытом море нельзя увидеть американские военные корабли, и поэтому Ту-95 стал разведчиком-целеуказателем. Высшие эшелоны советской власти полагали, что американские авианосцы слишком сложно топить бомбами, поэтому на Ту-95 были поставлены противокорабельные ракеты; ВМФ практически не мог бороться с подлодками в открытом море, и эту задачу возложили на Ту-95 - в случае трудностей со связью у подводных лодок он поддерживал связь между ними и высшим руководством.
Холодная война завершилась с распадом СССР, и вместе с ней временно прекратил свой путь патрулировавший весь мир "полярный медведь". ВВС стран НАТО вспомнили ужас от грохота громадного Ту-95 только в 2007 году, когда президент РФ Путин объявил, что российская армия вновь будет проводить патрулирование за пределами своих границ.
Впоследствии российские бомбардировщики снова начали свой дозор. В 2014 году министр обороны Канады заявил, что ежегодно в Арктике их ВВС перехватывают от 12 до 18 российских бомбардировщиков. Однако они находятся не в самых плохих условиях, больше всех страдает Япония. С тех пор, как Россия восстановила патрулирование, Ту-95 то и дело пугают Японию, а также предостерегают американские войска, расквартированные в Стране восходящего солнца. Америка и Япония выдвигают протест, и это наводит Китай на определенные мысли - без реальной мощи протестующие всегда будут чувствовать себя ущемленными.
Кроме того, Россия заметила, что F-22 на Аляске не поддерживают оповещения собственной системы быстрого реагирования, поэтому иногда российские бомбардировщики делают кружок над Аляской. Последний раз это произошло 12 мая - Ту-95 в качестве предостережения вторглись в опознавательную зону ПВО США, и американским F-22 не оставалось ничего кроме как "конвоировать" российские самолеты. Ветеран Ту-95 совершил множество ратных подвигов во время холодной войны, и мы верим, что до того, как появятся "новобранцы", он еще сможет преподать урок странам с намерениями против России.
Феникс, Китай
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
28.02.2017 Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
12.01.2015 Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
02.10.2009 "Индийские" МиГ-29 закаляют в Арктике
30.04.2008 В бой идут модернизированные старики
09.01.2008 ПРО 2007
15.05.2018 "Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
Последние годы в рядах ВВС США ходит шутка: "Когда мой дед летал на F-4, его посылали перехватывать Ту-95. Когда мой отец летал на F-15, его тоже посылали перехватывать Ту-95. Сейчас я летаю на F-22 и тоже перехватываю Ту-95".А про В-52 шутки не ходят ? Первый полет в 1952 году ? Ну и чего тогда ржать ? Сами то не лучше....
Если малая ПЛ/АНПА на 1-6 КР +дроны свои вокруг то заметность во много сотен раз ниже. Если неядерные сами дроны могут быть амфибийного типа с высокой долговременно дозвуковой и кратковременно сверхзвуковой скоростью даже без реактора на борту - энергии в океане много и жить они могут годами добывая топливо или электроэнергию из течений, волн.
А про В-52 шутки не ходят ? Первый полет в 1952 году ? Ну и чего тогда ржать ? Сами то не лучше....
Наши Ту-95 американскому Б-52 если не во внуки, то в сыновья точно годятся.....
Наши Ту-95 американскому Б-52 если не во внуки, то в сыновья точно годятся.....Да я бы не сказал.... первый полет Ту-95 тоже в 1952 году. В то время все стремились сделать сверхзвуковые бомбардировщики, и В-52 и Ту-95 очень похожи концептуально, да и воспринимались они как поколение которое будет летать пока не построят сверхзвуковые бомбардировщики. Ни США ни СССР так и не построили массово новые бомбардировщики, отсюда и вынужденное долголетие машин.