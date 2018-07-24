Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!

Последние годы в рядах ВВС США ходит шутка: "Когда мой дед летал на F-4, его посылали перехватывать Ту-95. Когда мой отец летал на F-15, его тоже посылали перехватывать Ту-95. Сейчас я летаю на F-22 и тоже перехватываю Ту-95".

Все эти шутки про "непоколебимый боевой самолет Ту-95", с одной стороны, действительно вызывают смех, а с другой заставляют обратить любопытные взоры на этот "вечный" бомбардировщик, легенду, еще имеющую вес в эпоху непрерывно обновляющихся авиационных технологий. В 1951 году высшее руководство СССР поставило задачу создать бомбардировщик для нанесения ударов по основным наземным целям американцев. Так и появился гигант с турбовинтовыми двигателями, способный преодолеть более 10 тысяч километров с 12 тоннами взрывчатки на борту.

Поначалу ВВС НАТО не придавали особого значения этому кажущемуся отсталым бомбардировщику, насмешливо называя его "Медведь" (Bear). Это продолжалось до тех пор, пока в 1961 году с Ту-95 не сбросили "Царь-бомбу".

Ударная волна от взрыва «Царь-бомбы» мощностью более 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте сносила самолеты, ядерный гриб поднялся на высоту 60 километров, световое излучение вызывало ожоги третьей степени на расстоянии 100 километров — наблюдатели, находившиеся на станции в 200 километрах от взрыва, пострадали от ожогов роговицы.

Это событие так потрясло весь мир, что ВВС многих стран мира стали проводить меры предосторожности против Ту-95. СССР, в свою очередь, запугивал страны НАТО, распространяя информацию о том, что Ту-95 начали проводить патрульные полеты за пределами границ Советского Союза. Стоило этому "полярному медведю" появиться на радарах, иностранные ВВС в срочном порядке отправляли самолеты на перехват. С 1961 по 1991 год это происходило так часто, что в итоге армии других стран привыкли к обществу Ту-95 и даже начали их фотографировать.

Перехватываемый всюду "медведь" и в СССР не стоял без дела - он совмещал в себе две функции. Руководство ВМС считало, что в открытом море нельзя увидеть американские военные корабли, и поэтому Ту-95 стал разведчиком-целеуказателем. Высшие эшелоны советской власти полагали, что американские авианосцы слишком сложно топить бомбами, поэтому на Ту-95 были поставлены противокорабельные ракеты; ВМФ практически не мог бороться с подлодками в открытом море, и эту задачу возложили на Ту-95 - в случае трудностей со связью у подводных лодок он поддерживал связь между ними и высшим руководством.

Холодная война завершилась с распадом СССР, и вместе с ней временно прекратил свой путь патрулировавший весь мир "полярный медведь". ВВС стран НАТО вспомнили ужас от грохота громадного Ту-95 только в 2007 году, когда президент РФ Путин объявил, что российская армия вновь будет проводить патрулирование за пределами своих границ.

Впоследствии российские бомбардировщики снова начали свой дозор. В 2014 году министр обороны Канады заявил, что ежегодно в Арктике их ВВС перехватывают от 12 до 18 российских бомбардировщиков. Однако они находятся не в самых плохих условиях, больше всех страдает Япония. С тех пор, как Россия восстановила патрулирование, Ту-95 то и дело пугают Японию, а также предостерегают американские войска, расквартированные в Стране восходящего солнца. Америка и Япония выдвигают протест, и это наводит Китай на определенные мысли - без реальной мощи протестующие всегда будут чувствовать себя ущемленными.

Кроме того, Россия заметила, что F-22 на Аляске не поддерживают оповещения собственной системы быстрого реагирования, поэтому иногда российские бомбардировщики делают кружок над Аляской. Последний раз это произошло 12 мая - Ту-95 в качестве предостережения вторглись в опознавательную зону ПВО США, и американским F-22 не оставалось ничего кроме как "конвоировать" российские самолеты. Ветеран Ту-95 совершил множество ратных подвигов во время холодной войны, и мы верим, что до того, как появятся "новобранцы", он еще сможет преподать урок странам с намерениями против России.

Феникс, Китай