30 иностранных экипажей прибыли в РФ на конкурс на "Авиадартс-2018" - Минобороны

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Экипажи четырех стран, участвующих в международном конкурсе "Авиадартс-2018", завершили перебазирование авиационной техники на аэродром "Дягилево" в Рязанской области, информирует Минобороны РФ.

"Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

Отмечается, что "впервые в конкурсе будут задействованы экипажи Дальней и Военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая на самолётах Н-6 и Y-9, соответственно".

Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китая, Белоруссии, Казахстана и России. Зачёт будет проводиться по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, Дальней, Военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолётах.

Международный конкурс "Авиадартс-2018" пройдет в период с 29 июля по 11 августа. Лётная часть соревнований состоится на полигоне Дубровичи под Рязанью, говорится в сообщении.