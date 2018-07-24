СМИ: 4 главаря боевиков из Сирии беспрепятственно пересекли границу с Израилем

С юга Сирии приходят сведения, которые уже сложно называть сенсационными в сфере последних событий. Ливанская служба информации Al-Masdar сообщает о том, что у израильских военных на Голанских высотах попросили защиты с последующим убежищем в Израиле по меньшей мере четыре полевых командира бандформирований, находящихся на территории провинции Кунейтра.

В материале говорится о том, израильские офицеры приняли четырёх боевиков, которых называют "лидерами повстанческих сил юга Сирии". Названы имена "беженцев" - Моаз Нассар, Абу Пратб, Ахмад аль-Нас и Алаа аль-Халаки.

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Из материала:

Они покинули сирийскую территорию вместе со своими семьями и были обеспечены израильскими военными после того, как они добрались до пограничной линии. Источники оппозиции говорят о том, что эти командиры в своё время были завербованы израильской разведкой, чтобы восстать против президента Сирии Башара Асада, и до сих пор поддерживали связь с израильскими офицерами.

Если никакой их связи с израильскими военными (или спецслужбами) не было и нет, то крайне сложно объяснить, по какой причине главарей "повстанческих группировок" решил принять у себя Израиль, если учесть, что даже подход к израильской границе на Голанских высотах нередко воспринимается как откровенное посягательство на израильский суверенитет.

На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что САР устанавливает дипломатические отношения с Республикой Южная Осетия. Руководитель РЮО уже пригласил Башара Асада посетить Цхинвал. Ранее Сирия признала независимость Южной Осетии.

P.S. Обращает на себя внимание тот факт, что из Твиттера исчезла страница военного корреспондента, который писал под ником Иван Сидоренко. Служба Твиттера сообщает об ошибке при попытке зайти на эту страницу. Ранее https://twitter.com/ivansidorenko1 публиковал информацию об успехах сирийской правительственной армии.