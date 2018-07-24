Обвинение в сотрудничестве с агентами из НАТО предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИМаш

"Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники представил данные о том, кому именно из сотрудников ЦНИИМаш правоохранительные органы предъявили обвинения в передаче секретных данных иностранному государству. Речь идёт о сотруднике ЦНИИМаш Викторе Кудрявцеве, который по решению Лефортовского суда был отправлен под арест. По предварительными данным, 74-летний сотрудник научно-исследовательского института причастен к передаче секретных сведений о российских гиперзвуковых технологиях представителям спецслужб государства, входящего в состав НАТО.

http://lefortovsky.msk.sudrf.ru

"Коммерсантъ" сообщает, что на этой неделе разбирательства в ЦНИИМаш начинает специальная комиссия, в которую войдёт замглавы "Роскосмоса" Сергей Демин. А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, по сведениям источников "Ъ", распорядился в основном здании ЦНИИ выделить для себя кабинет, где собирается самостоятельно изучать все обстоятельства произошедшего. При этом добавлено, что статус института может быть изменён для совершенствования системы безопасности.

Для справки: сотрудника института Виктора Кудрявцев обвиняют по статье 275 УК РФ "Государственная измена". На данный момент Кудрявцев содержится в одиночной камере. Он, по его собственным словам, был задержан в своей квартире в городе Королёве сотрудниками спецслужб, которые доставили его в Москву. По решению Лефортовского суда обвиняемый арестован на два месяца.

Пока нет данных о том, какую конкретно должность Кудрявцев занимал в ЦНИИМаш. Факт его ареста подтверждают в "Роскосмосе".