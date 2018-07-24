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24.07.2018
Военное обозрение

В России начались работы по созданию ракеты "Союз-5"

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"Роскосмос" приступил к реализации проекта ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", приводит РИА Новости сообщение главы корпорации Дмитрия Рогозина.

https://twitter.com/Rogozin

Он написал в своем "Твиттере", что работу по созданию ракеты начали компании "Энергия", Энергомаш" и "Прогресс".

По словам Рогозина, позже начнется "работа по сверхтяжу".

Эти шаги позволят мобилизовать и обновить всю ракетную индустрию, отметил глава "Роскосмоса".

Стоимость контракта на создание ракеты-носителя нового поколения составила боле 61 млрд. рублей.

Ранее Рогозин сообщал, что сроки запуска нового носителя остаются прежними – 2022 год. "Союз-5" должен вывести на орбиту пилотируемый корабль "Федерация". Запуск будет осуществлен со стартового комплекса ракеты "Зенит", который в настоящее время модернизируется под "Союз-5".

Глава "Роскосмоса" отметил, что с помощью новой ракеты-носителя планируется завоевать международный рынок стартовых услуг. По его словам, после того, как "Союз-5" покажет свои преимущества, он будет "сражаться на рынке" с ведущими производителями ракет.

Рогозин сообщил также, для создания первой ступени носителя конструкторы проведут глубокую модернизацию двигателя РД-171. В "Роскосмосе" его называют "царь-двигателем", добавил он.

В доработке стартового комплекса на Байконуре примет участие казахстанская сторона, которая заявила о направлении на этот проект $314 млн.

23.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Федерация КК
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