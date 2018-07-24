В России начались работы по созданию ракеты "Союз-5"
"Роскосмос" приступил к реализации проекта ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", приводит РИА Новости сообщение главы корпорации Дмитрия Рогозина.
https://twitter.com/Rogozin
Он написал в своем "Твиттере", что работу по созданию ракеты начали компании "Энергия", Энергомаш" и "Прогресс".
По словам Рогозина, позже начнется "работа по сверхтяжу".
Эти шаги позволят мобилизовать и обновить всю ракетную индустрию, отметил глава "Роскосмоса".
Стоимость контракта на создание ракеты-носителя нового поколения составила боле 61 млрд. рублей.
Ранее Рогозин сообщал, что сроки запуска нового носителя остаются прежними – 2022 год. "Союз-5" должен вывести на орбиту пилотируемый корабль "Федерация". Запуск будет осуществлен со стартового комплекса ракеты "Зенит", который в настоящее время модернизируется под "Союз-5".
Глава "Роскосмоса" отметил, что с помощью новой ракеты-носителя планируется завоевать международный рынок стартовых услуг. По его словам, после того, как "Союз-5" покажет свои преимущества, он будет "сражаться на рынке" с ведущими производителями ракет.
Рогозин сообщил также, для создания первой ступени носителя конструкторы проведут глубокую модернизацию двигателя РД-171. В "Роскосмосе" его называют "царь-двигателем", добавил он.
В доработке стартового комплекса на Байконуре примет участие казахстанская сторона, которая заявила о направлении на этот проект $314 млн.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
23.07.2018 "Роскосмос" потратит на создание ракеты "Союз-5" почти 61,2 млрд рублей - госзакупки
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
24.07.2018 В России начали строить "отечественный Falcon 9"
23.07.2018 Первая ракета "Союз-5" должна быть изготовлена до 2 сентября 2022 года - госзакупки
20.07.2018 Рогозин: пилотируемый корабль "Федерация" создадут в кратчайшие сроки
18.07.2018 Роскосмос и РКК "Энергия" подписали контракт на создание ракеты-носителя "Союз-5"
11.07.2018 Казахстан и РФ договорились актуализировать проект "Байтерек" для запуска пилотируемых кораблей нового поколения, сообщают в Астане
22.12.2017 Ракеты и люди