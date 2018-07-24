Как идёт ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Почему фото опубликованы в китайском Weibo?
Фотографии с площадки, на которой осуществляется ремонт тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", опубликованы в сети. Речь идёт о филиале Центра судоремонта "Звездочка" "35-м судоремонтном заводе". Именно там ремонтные работы осуществляются на единственном российском авианесущем крейсере - который, как известно, не так давно осуществлял дальний поход к берегам Сирии.
Обращает на себя внимание тот факт, где появились фотографии с ремонтной площадки "Адмирала Кузнецова" - не на сайте Минобороны РФ, не на профильных военно-технических ресурсах РФ и даже не в Рунете. Первой публикацию сделал пользователь китайского Weibo под ником Хуа Лючен Ши ().
В частности, на фото можно видеть процесс выгрузки парового корабельного котла КВГ-4. Это котёл из того самого проекта, которые в 90-е годы мог быть окончательно закрыт из-за проблем с прогорающими трубками. Однако тогда ситуацию удалось исправить, что в итоге повысило паропроизводительность агрегатов.
Weibo.cn
По состоянию котла – видавший виды, хотя для котлов такого типа внешнее состояние вполне типичное.
Чем будут заменять? Есть предположения, что модернизированными котлами с пневматикой компьютерного режима управления. Это вместо того, что было создано около полувека назад (с гидравлической автоматикой), и что сегодня уже не производится.
Другие фото того же пользователя на китайском Weibo:
Weibo.cn
Weibo.cn
Стоит ли расценивать эти фотографии как нечто секретное, - отдельный вопрос. По большому счёту ничего такого, что можно было бы причислить к "особой секретности", на фотоматериалах нет. И без "китайского пользователя" фотографии "Кузи" гуляют в Интернете. Эти вполне могли отснять и сотрудниками самого судоремонтного завода с дальнейшим распространением по Сети.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
20.02.2018 Невское ПКБ: условия для экипажа "Адмирала Кузнецова" будут улучшены
24.04.2017 "Кузнецов" меняет "Калибр"
29.06.2018 Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ России после ремонта в 2021 году - ОСК
26.06.2018 Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория
04.06.2018 Северный флот отметит 285 лет со дня создания
26.04.2018 Работы на "Адмирале Кузнецове" начнутся в мае
24.04.2018 Центр судоремонта "Звездочка" приступил к ремонту ТАВКР "Адмирал Кузнецов"
24.04.2018 Источник: заключен контракт на ремонт единственного авианосца России "Адмирал Кузнецов"