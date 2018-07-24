Войти
24.07.2018
Военное обозрение

Как идёт ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Почему фото опубликованы в китайском Weibo?

701
0
0

Фотографии с площадки, на которой осуществляется ремонт тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", опубликованы в сети. Речь идёт о филиале Центра судоремонта "Звездочка" "35-м судоремонтном заводе". Именно там ремонтные работы осуществляются на единственном российском авианесущем крейсере - который, как известно, не так давно осуществлял дальний поход к берегам Сирии.

Обращает на себя внимание тот факт, где появились фотографии с ремонтной площадки "Адмирала Кузнецова" - не на сайте Минобороны РФ, не на профильных военно-технических ресурсах РФ и даже не в Рунете. Первой публикацию сделал пользователь китайского Weibo под ником Хуа Лючен Ши ().

В частности, на фото можно видеть процесс выгрузки парового корабельного котла КВГ-4. Это котёл из того самого проекта, которые в 90-е годы мог быть окончательно закрыт из-за проблем с прогорающими трубками. Однако тогда ситуацию удалось исправить, что в итоге повысило паропроизводительность агрегатов.

Weibo.cn

По состоянию котла – видавший виды, хотя для котлов такого типа внешнее состояние вполне типичное.

Чем будут заменять? Есть предположения, что модернизированными котлами с пневматикой компьютерного режима управления. Это вместо того, что было создано около полувека назад (с гидравлической автоматикой), и что сегодня уже не производится.

Другие фото того же пользователя на китайском Weibo:

Weibo.cn

Weibo.cn

Стоит ли расценивать эти фотографии как нечто секретное, - отдельный вопрос. По большому счёту ничего такого, что можно было бы причислить к "особой секретности", на фотоматериалах нет. И без "китайского пользователя" фотографии "Кузи" гуляют в Интернете. Эти вполне могли отснять и сотрудниками самого судоремонтного завода с дальнейшим распространением по Сети.

23.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
ИТ
Похожие новости

20.02.2018 Невское ПКБ: условия для экипажа "Адмирала Кузнецова" будут улучшены

24.04.2017 "Кузнецов" меняет "Калибр"

29.06.2018 Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ России после ремонта в 2021 году - ОСК

26.06.2018 Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория

04.06.2018 Северный флот отметит 285 лет со дня создания

26.04.2018 Работы на "Адмирале Кузнецове" начнутся в мае

24.04.2018 Центр судоремонта "Звездочка" приступил к ремонту ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

24.04.2018 Источник: заключен контракт на ремонт единственного авианосца России "Адмирал Кузнецов"

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 12:04
  • 6
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!
  • 24.07 11:52
  • 42
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 24.07 11:22
  • 3
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
  • 24.07 10:54
  • 3
Истребитель F-16 может быть сохранен в производстве до 2030 года
  • 24.07 10:32
  • 3
Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР
  • 24.07 10:02
  • 6
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 24.07 09:54
  • 15
Израильские танки получат искусственный интеллект
  • 24.07 09:33
  • 8
Россия может приступить к созданию новейшего ядерного оружия
  • 24.07 09:31
  • 6
В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах
  • 24.07 08:24
  • 7378
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 07:43
  • 610
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.07 07:28
  • 4
Минобороны Болгарии возобновило тендер на покупку истребителей
  • 24.07 07:24
  • 5
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
  • 24.07 05:28
  • 53
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 24.07 02:36
  • 1
Российские участники освоили 4 типа ПЗРК при подготовке к международному конкурсу "Чистое небо"