В Китае разрабатывается "умный" подводный беспилотник

Китайские инженеры разрабатывают крупный подводный беспилотник, который планируется наделить искусственным интеллектом, пишет South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

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По данным газеты, подлодка будет "умной и относительно недорогой", она будет использоваться в мировом океане для решения широкого круга задач – разведки, установки мин, атаки на вражеские корабли и др.

Создание подводного беспилотника планируется завершить к началу следующего десятилетия. Как отметил источник, автономные подлодки пока не смогут заменить обычные (обитаемые), однако составят им конкуренцию.

Проект реализуется и финансируется в рамках правительственной программы по модернизации НОАК посредством внедрения систем искусственного интеллекта.

По словам собеседника у нового беспилотника не будет оператора. Он будет самостоятельно выходить в море, выполнять поставленную ему задачу и возвращаться на базу. При необходимости дрон может связаться с центром управления для обновления, однако он спроектирован так, чтобы полностью выполнять задание без вмешательства человека.

На начальных этапах эксплуатации беспилотнику будут "поручаться" простые миссии. В дальнейшем задания будут усложняться. При этом источник подчеркнул, что решение об атаке в любом случае будет принимать человек.

Он добавил, новый дрон буде выглядеть "гигантом" по сравнению с морскими беспилотниками, которые используются сегодня. По размерам, это будет полноценная подводная лодка, базирующаяся в доке рядом с обычными субмаринами. Она будет оснащена дизельной силовой установкой, способной обеспечить бесперебойное плавание в течение нескольких месяцев.

Искусственный интеллект дрона будет принимать решения о смене курса и глубины в целях избежания слежки, определять находящееся рядом с ним судно (военное или гражданское), выбирать оптимальный маршрут до места назначения.