АПЛ "Томск" выполнила стрельбу крылатой ракетой. Что в качестве мишени?
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота выполнил из акватории Охотского моря пуск крылатой ракеты по надводной цели, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Минобороны России
Пуск осуществлен в соответствии с планом боевой подготовки.
Сообщается, что согласно данным объективного контроля, противокорабельная крылатая ракета на расстоянии 150 км успешно поразила мишень, имитировавшую военный надводный корабль условного противника.
В ходе выполнения поставленной задачи в море, подводная лодка выполнила скрытое перемещение под водой к месту пуска и уход от поражения боевыми средствами условного противника после стрельбы.
Успешное проведение мероприятия обеспечивали десять кораблей и вспомогательных судов, беспилотники ТОФ, а также высотные перехватчики МиГ-31.
Напомним, в субботу пресс-служба округа сообщала о стрельбах в Японском море корвета "Совершенный".
Экипаж корабля провел учение по организации отражения атаки средств воздушного нападения "противника". Решая задачи ПВО, артиллеристы выполнили стрельбу по воздушной цели – сбрасываемой на парашюте авиационной мишени. В этом эпизоде экипаж взаимодействовал с противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ.
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