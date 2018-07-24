АПЛ "Томск" выполнила стрельбу крылатой ракетой. Что в качестве мишени?

Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота выполнил из акватории Охотского моря пуск крылатой ракеты по надводной цели, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны России

Пуск осуществлен в соответствии с планом боевой подготовки.

Сообщается, что согласно данным объективного контроля, противокорабельная крылатая ракета на расстоянии 150 км успешно поразила мишень, имитировавшую военный надводный корабль условного противника.

В ходе выполнения поставленной задачи в море, подводная лодка выполнила скрытое перемещение под водой к месту пуска и уход от поражения боевыми средствами условного противника после стрельбы.

Успешное проведение мероприятия обеспечивали десять кораблей и вспомогательных судов, беспилотники ТОФ, а также высотные перехватчики МиГ-31.

Напомним, в субботу пресс-служба округа сообщала о стрельбах в Японском море корвета "Совершенный".

Экипаж корабля провел учение по организации отражения атаки средств воздушного нападения "противника". Решая задачи ПВО, артиллеристы выполнили стрельбу по воздушной цели – сбрасываемой на парашюте авиационной мишени. В этом эпизоде экипаж взаимодействовал с противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ.